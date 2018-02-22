Продажа квартир: Динамика цен на недвижимость в Донецке (Графики). Новости

За год по состоянию на начало 2018 года цены на продажу квартир в неподконтрольном Донецке снизились от 8 до 22%. Так, наибольшим спросом пользуются недорогие одно- и двухкомнатные квартиры стоимостью примерно до $15 тыс. Как и раньше, более востребованы центральные районы. Об этом пишет местное издание.

Средние расценки на продажу недвижимости в центре города следующие:

однокомнатная квартира – от $10 тыс. до $19 тыс.;

двухкомнатная – порядка $19-24 тыс.;

трехкомнатная – $23-30 тыс.;

четырехкомнатная – $44-50.

До войны самыми престижными районами города считались три: Ворошиловский, Киевский и Калининский. В связи с военными действиями Киевский район, который часто подвергался обстрелам, выбыл из тройки лидеров.

При этом сейчас стабильным спросом пользуются спальные районы в восточной части города – Буденновский и Пролетарский, куда снаряды практически не долетали. Средние цены здесь:

однокомнатная квартира – $8-10 тыс.;

двухкомнатная – $16-24 тыс.;

трехкомнатная – $17-24 тыс.;

четырехкомнатная – $25 тыс.

Стоимость 1 кв. м по районам Донецка на начало 2018 года, цены в USD

Район 1 комнатная 2 комнатная 3 комнатная 4 комнатная Ворошиловский 389,86 462,56 427,14 452,6 Буденновский 306,09 337,97 343,55 333,80 Калининский 342,89 334,16 353,45 541,01 Киевский 389,44 348,5 298,02 387,68 Кировский 273,2 281,48 310,14 281,52 Куйбышевский 306,77 276,48 294,01 348,37 Ленинский 322,23 333,44 357,33 348,31 Петровский 281,55 225,53 252,24 Пролетарский 240,05 293,11 270,67 304,07

Так, в 1-комнатной квартире:

в 2018 году минимальная стоимость 1 кв. м – $240,05 (Пролетарский), а максимальная – $389,86 (Ворошиловский);

в 2017 году минимальная стоимость 1 кв. м – $296,69 (Кировский), а максимальная – $494,91 (Ворошиловский).

То есть за год максимальная цена 1 кв. метра в «однушках» снизилась на 22%, а минимальная – на 20%.

Что касается 2-комнатных квартир, то здесь:

в 2018 году минимальная стоимость 1 кв. м – $225,53 (Петровский), а максимальная – $462,56 (Ворошиловский);

в 2017 году минимальная стоимость 1 кв. м – $281,80 (Петровский), а максимальная – $499,82 (Ворошиловский).

За год максимальная цена 1 кв. метра в «двушках» снизилась на 8%, а минимальная – на 20%.

По 3-комнатным квартирам имеем:

в 2018 году минимальная стоимость 1 кв. м – $252,24 (Петровский), а максимальная – $427,14 (Ворошиловский).

в 2017 году минимальная стоимость 1 кв. м – $232,65 (Буденновский), а максимальная – $540,27 (Ворошиловский).

За год максимальная цена 1 кв. метра в «трешке» снизилась на 8%, а минимальная – на 11%.

В 4-комнатных квартирах:

в 2018 году минимальная стоимость 1 кв. м – $281,52 (Кировский), а максимальная – $541,01 (Калининский);

в 2017 году минимальная стоимость 1 кв. м – $312,76 (Пролетарский), а максимальная – $616,08 (Ворошиловский).

За год максимальная цена 1 кв. метра в 4-комнатной квартире снизилась на 10%, минимальная – на 13%.

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