В «ДНР» продолжают фиксировать случаи кори. Новости

По состоянию на сегодня, 21 февраля, в «Донецкой народной республике» зарегистрировано 97 случаев кори. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Всего по состоянию на 21.02.2018 по первичным диагнозам зарегистрировано 97 случаев кори, в том числе в Донецке (51), Горловке (35), Макеевке (3), Енакиево (3), Торезе (1), Снежное (1), Шахтерске (1), Старобешевском районе (2). Заболеваемость детей (55 сл.) по первичным диагнозам превышает заболеваемость взрослых (42 сл.)», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Донецке зарегистрирован 1 случай заболевания корью у медицинского работника.

Среди заболевших с не установленным прививочным статусом – 35 человек, не привитых – 33 человека, однократно привитых – 18 человек, с законченным курсом вакцинации – 11 человек.

В «минздраве» уверяют, что на сегодня вакцины против кори в «ДНР» достаточно для иммунизации как детей, так и взрослых. Прививки делаются в центрах первичной медико-санитарной помощи по месту жительства бесплатно.

Напомним, пик новых случаев заболевания корью в Украине пройден.

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