Кто может получить пропуск в зону АТО в срочном порядке за сутки. Новости

Решением рабочего совещания Координационного центра расширен перечень лиц, которым разрешение предоставляется в срочном порядке в течение суток при наличии подтверждающих документов. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

Согласно пункту 7.2 раздела VII Временного порядка для получения разрешения физическому лицу необходимо зарегистрироваться на сайте Службы безопасности Украины и заполнить формализованное заявление или подать Координационной группе лично, или прислать его по почте.

Заявления рассматриваются в течение 10 дней или в течение суток при наличии соответствующих документов (о смерти или болезни близких лиц, документа, подтверждающего место захоронения близких лиц) по письменному (устному) согласованию руководителей Координационного центра и Координационной группы ОТУ «Луганск» (расположена по адресу: ул. Айдарская, 20, Старобельск, Луганская область, 92700, тел .: +38 (066) 897 50 81, +38 (096) 243 84 02, +38 (095) 751 98 90, +38 (066) 092 36 04, e-mail: urp.ssu.gov.ua/ua/contacts).

Так, в срочном порядке в течение суток только при наличии подтверждающих документов, разрешение предоставляется для лиц:

которые получили паспорт гражданина Украины по достижению 14-летнего возраста – копии паспорта ;

; которые получили новый паспорт и имеют действующее разрешение на предыдущий паспорт – копий старого и нового паспорта ;

; преклонного возраста, год рождения которых до 1940 года включительно – копии паспорта ;

; требующих срочного обследования или лечения – копий соответствующих медицинских документов с указанием конкретного места и срока обследования и лечения.

При подаче заявления на сайте (в разделе «Прикрепленные файлы») к нему добавляются электронные копии указанных документов, Координационной группе – оригиналы и копии на бумажных носителях.

После регистрации и получения номера заявления лицу необходимо позвонить в Координационную группу и сообщить о необходимости срочного оформления разрешения.

Напомним, с целью организации выдачи разрешений для транспортных средств и физических лиц, желающих пересечь линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, созданы и действуют Координационный центр и Координационные группы. С полным перечнем и контактами Координационных групп, и чем они могут быть полезны, можно ознакомиться здесь.

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