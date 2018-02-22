Донецк: Как сегодня выглядит дельфинарий «Немо» (Фото). Новости

Дельфинарий «Немо» был открыт в Донецке в декабре 2009 года. До войны это было одно из любимых мест детворы. Посмотреть на выступление дельфинов приезжали со всей области.

С началом вооруженного конфликта на Донбассе заведение закрыли, в апреле 2014 года, когда начались первые обстрелы, всех дельфинов вывезли в Харьков. Животных вывозили на специальном транспорте, в сопровождении тренеров и квалифицированных ветеринаров. В 2016 году в харьковском дельфинарии «Немо» дельфиниха-переселенка по имени Бьюти родила своего второго дельфиненка. А первый малыш у нее появился еще в Донецке и получил очень символичное в настоящий момент имя – Мир.

В Донецке же остался их дом. Но уже при «ДНР» в ночь на 24 ноября 2016 года в здании дельфинария произошел пожар. Огнем было уничтожено практически все сооружение. «Мэр» Донецка Алексей Кулемзин тогда комментировал, что возгорание произошло вследствие замыкания электроприбора. Хотя многие дончане усматривают умышленный поджог, как месть выехавшей на подконтрольную территорию труппе, ведь какому электроприбору «замыкаться» в неработающем помещении, в котором даже охраны не было.

Вот уже почти полтора года здание так и стоит разрушенным, «украшая» центральную часть парка им. Щербакова.

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