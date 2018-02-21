Пока поведение России в отношении Украины не изменится, США не снимут санкции. Новости

Санкции США против России будут продолжены до тех пор, пока агрессивное поведение Москвы не прекратится. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщил заместитель государственного секретаря США Джон Салливан (John Sullivan) во время выступления перед украинскими студентами на тему украинско-американских отношений, пишет «Интерфакс.Украина».

«Санкции сориентированы на невыполнение Минских договоренностей, на продолжение агрессии на востоке Украины, на аннексию Крыма и они будут продолжены... Пока такое поведение РФ не изменится, санкции будут продолжаться», – сказал Cалливан.

Он подчеркнул необходимость кооперации с ЕС в вопросе санкций.

Кроме того, представитель Госдепа пояснил, что нет причин для беспокойства в вопросе предоставления Украине оборонительного вооружения. «Это вооружение не может быть угрозой для тех, кто не имеет агрессивного поведения. Наше вооружение будет предоставлено нашим союзникам в Украине, чтобы защитить территориальную целостность», – резюмировал Салливан.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон рассматривает возможность внесения новых имен россиян в санкционный список.