Член НВФ «РИМ» на Луганщине получил 3 года тюрьмы. Новости

Жителя Луганщины, который принимал участие в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) «РИМ», приговорили к лишению свободы на срок 3 года. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве по факту участия гражданина Украины в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 260 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что в октябре 2014 года мужчина был назначен на должность так называемого «заместителя военного коменданта» города Свердловск (после переименования – Должанск) по экономически хозяйственной деятельности, деятельность которого направлена ​​на силовое противостояние Вооруженным Силам Украины, правоохранительным органам, уничтожение их живой силы и материальных средств, а также совершение тяжких и особо тяжких уголовных преступлений.

На основании постановления Северодонецкого городского суда к участнику незаконного вооруженного формирования применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Приговором Беловодского районного суда злоумышленник признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.