Мужчина пытался провезти через линию разграничения партию безакцизных сигарет (Фото). Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» гражданин Украины пытался переместить через линию разграничения 2 сумки безакцизных сигарет. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.
«На КПВВ "Новотроицкое" на въезд на подконтрольную украинской власти территорию прибыл гражданин Украины на авто марки "ВАЗ". Общей обзорной группой в составе пограничников и представителя ГФС было выявлено, что гражданин в багажном отделении автомобиля в 2-х сумках пытался переместить безакцизные табачные изделия в количестве 50 блоков», – написала Карпиленко.
Пресс-секретарь также отметила, что в действиях гражданина усматриваются признаки административного правонарушения по ч. 1 ст. 164-5 КУоАП (Хранение или транспортировка алкогольных напитков или табачных изделий, на которых нет марок акцизного сбора установленного образца) и ч. 1 ст. 204-3 КУоАП (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции).
Товар изъят представителями ГФС.
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