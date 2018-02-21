Как удалить старый пропуск в зону АТО: Варианты для жителей неподконтрольного Донбасса. Новости

При отсутствии в «ДНР» мобильной связи Vodafone у жителей возникла новая проблема – оформление пропусков для пересечения линии разграничения. У Координационных групп номера украинских операторов связи и позвонить им из «ДНР» можно лишь с точек, где принимается сигнал Vodafone, «Киевстара» или Life. Кроме того, в форме подачи заявки на пропуск необходимо указывать номер мобильного телефона любого украинского оператора, сигнал которых на неподконтрольной территории отсутствует.

Следует отметить, что практически все жители, которым необходимо пересекать линию разграничения, имеют электронные пропуски. В связи с тем, что пропуск выдается всего на год, сейчас основная проблема связана с его продлением. За месяц до окончания действия пропуска в личном кабинете появляется кнопка «Продлить», и в этот период нужно успеть подать новую заявку. Если человек не успел – пропуск аннулируется и исчезает из аккаунта.

По сути, старый пропуск должен автоматически удаляться из базы реестра. Но это происходит не всегда. Чаще всего люди сталкиваются с ситуацией, когда при подаче новой заявки система сообщает, что «такі серія і номер паспорта вже є в базі даних». В этом случае оформить новый пропуск самостоятельно не возможно.

«Старые пропуска из базы не удаляются. Я столкнулась с этим до Нового года. Звонила в Координационную группу, там сказали, что данные остаются. Раньше удалялись, потом они заблокировали эту опцию», – отмечает дончанка Анна Петренко.

Есть несколько способов удаления старого пропуска из «Реестра разрешений для перемещения лиц в районе проведения АТО».

Вариант № 1 – по телефону. Аннулировать старый пропуск можно позвонив в Координационные группы (контакты представлены здесь). Главное условие – пропуск должен быть не действительным, т.е. период его действия должен быть просрочен.

При этом официального разъяснения по поводу удаления пропуска по телефону нет. Но на практике людям удавалось пройти эту процедуру.

Из опыта обращавшихся, ситуация по отдельным Координационным группам такова:

Координационная группа «Мариуполь» (г. Мариуполь, Донецкая обл.) : в телефонном режиме пропуск аннулируют, это отмечают большинство обратившихся;

(г. Мариуполь, Донецкая обл.) в телефонном режиме пропуск аннулируют, это отмечают большинство обратившихся; Координационная группа «Донецк» (г. Бахмут, Донецкая обл.) : всем дозвонившимся отказали в удалении в телефонном режиме, аргументируя это тем, что заявление необходимо писать в письменном виде;

(г. Бахмут, Донецкая обл.) всем дозвонившимся отказали в удалении в телефонном режиме, аргументируя это тем, что заявление необходимо писать в письменном виде; Координационная группа «Луганск» (г. Старобельск, Луганская обл.): не отказываются аннулировать в телефонном режиме, но работают только по оформлению пропусков для пересечения линии разграничения в Луганской области (КПВВ «Станица Луганская»).

В Координационную группу «Мариуполь-2», расположенную в пгт Великая Новоселка, дозвониться практически не возможно.

Жители, в частности, Донецка делятся своим опытом удаления пропуска в телефонном режиме:

Валерия: «Удаляют только в том случае (по телефону), если срок годности прошлого пропуска уже истек. Лично звонила и удаляла, через 2 минуты уже делала новый»;

Тая: «Мы звонили в Координационный центр, там проверили, сказали, что данных нет. Приехали домой, и спокойно зарегистрировались заново»;

Юлия: «Звонить надо именно в Мариуполь (номера на сайте о пропуске есть) и по телефону удаляют, а ты регистрируешь новый потом уже. Их телефоны: (063) 658-63-97, (097) 010-94-25 – это мариупольская Координационная группа. Но дозвониться к ним – то еще испытание»

Анастасия: «Мариуполь, Координационная группа – (063) 169-37-81, (097) 010-94-25. Звоните удалять».

Но все Координационные группы имеют номера телефонов украинских мобильных операторов. Поэтому для звонка им жители неподконтрольной Донетчины должны искать места, куда добивается сигнал украинских операторов с подконтрольной территории. Например, в Донецке наиболее активны точки приема сигнала Vodafone – на железнодорожном вокзале, на окраине Петровского района (бывший супермаркет «Амстор», поселок Трудовские и пр.), на основных мостах и вплоть до кладбищ. Есть такие места и в Горловке, Ясиноватой и иных городах.

«Мы ездили на ж/д вокзал звонили, там и вай-фай есть. Звонили в течение часа пока дозвонились», – рассказывает дончанка Тая.

Важно учесть, что Координационная группа не сообщает, когда именно пропуск будет удален. Поэтому человеку нужно проверять статус удаления самому.

В телефонном режиме у сотрудников Координационных групп также можно узнать наличие пропуска в базе СБУ, срок его действия и т.п.

Вариант № 2 – по электронной почте. Можно обратиться в Координационную группу и по электронной почте, однако официально адреса почты не опубликованы. При этом люди отмечают, что обращались в Координационную группу «Мариуполь» по адресу coordination_group_m@ukr.net.

«Я писала в январе на эл. почту coordination_group_m@ukr.net, и мне удалили данные (только при условии, что срок действия истек)», – подтверждает дончанка Евгения.

Вариант № 3 – подача письменного заявления. Официальный способ внесения изменений в пропуск, а также его аннулирование – подача письменного заявления в Координационную группу. Если с подконтрольной территории заявку можно отправить обычной почтой (советуют – письмом с уведомлением), то для жителей неподконтрольной Донетчины выход – или самим выезжать для посещения КГ, либо передавать заявление через знакомых.

Проблема этого способа – большие очереди в Координационных группах. Например, в Мариуполе люди с ночи занимают очередь, придя в 4 утра – в списке уже более 30-ти человек. При этом в Мариуполе работают три пункта приема-обработки пропусков:

г. Мариуполь, ул. Архитектора Нильсена, 26/2, каб.48, тел:+38 (097) 010-94-25, +38 (063) 658-63-97;

г. Мариуполь, проспект Мира, 107;

пгт Сартана (примыкает к Мариуполю), ул. Челюскинцев, 67а.

Чтобы удалить пропуск, срок действия которого истек, с помощью подачи заявления необходимо:

написать письменное заявление в адрес одной из Координационных групп. Можно выбрать любую КГ своей области, так как доступ к реестру пропусков есть у каждой из них. В заявлении необходимо попросить удалить заявку и указать ее номер, а также причину удаления;

к заявлению приложить документы, подтверждающие личность ‒ копию паспорта, идентификационного номера и справки переселенца (если она есть);

на подконтрольной территории заявление необходимо отправить письмом с уведомлением через «Укрпочту», либо передать лично в КГ. Жители неподконтрольной Донетчины могут либо сами привезти заявление, либо передать через лиц, которые сюда направляются.

Отметим, что для исправления ошибок в пропуске также требуется письменное заявление, алгоритм действий аналогичный.

Строгой формы заявления в КГ нет, примерно оно может быть составлено в таком виде:

Что касается причины удаления пропуска, то можно указать:

если срок действия пропуска истек – «прошу анулювати мою заяву №ххххххх, у зв'язку з закінченням терміну дії для повторного оформлення»;

если пришел отказ в оформлении пропуска – «прошу анулювати мою заяву №ххххххх, у зв'язку з відмовою для повторного оформлення»;

если в пропуске ошибка – «прошу виправити помилку в моїй заяві №ххххххх у даті народження, змінити 08.09.1966 на 18.09.1966».

Если вы не знаете номера своей заявки, то необходимо в заявлении заменить «заяву №ххххххх» на «заяву, оформлену на паспортні дані ВВ 123456».

Вариант № 4 – через посредников. В «ДНР» продолжают нелегально действовать посредники, которые за определенную плату предлагают оформление, переоформление, продление и аннулирование пропусков. Информацию о своих услугах они публикуют преимущественно в соцсетях, а также расклеивают объявления на улицах. Стоимость аннулирования пропуска у них составляет 100 грн. Но проблема таких «решал» в том, что они-то деньги возьмут, но вы не получите гарантии, что ваш пропуск будет удален из реестра.

Когда удастся аннулировать старый пропуск, можно подавать заявку на новый. Но жителям неподконтрольной Донетчины нужно учесть еще один момент. Дело в том, что при подаче заявки в электронной форме необходимо указывать номер мобильного телефона украинского оператора (или городской номер – но это актуально для жителей подконтрольных Украине территорий). Естественно, номер «республиканского» мобильного оператора «Феникс», которым сейчас вынуждены пользоваться в «ДНР», не подходит. Его-то указать можно, и система примет такую электронную заявку, но есть риск не получить утвердительное решение по пропуску, когда сотрудники фискальной службы будут проверять поданную информацию.

Положительный момент, что номер телефона – это формальность. При оформлении пропуска на него пока не перезванивают, никаких уведомительных sms-сообщений не присылают. Поэтому, в принципе, можно указывать любой номер. В этой связи жители неподконтрольной Донетчины сейчас стараются указывать свои прежние номера украинских операторов.

Как неоднократно сообщалось, в «ДНР» до сих пор принимается сигнал украинского мобильного оператора «Интертелеком», работающего в формате CDMA. При его наличии для жителя неподконтрольной Донетчины часть проблем с оформлением пропуска отпадают сами собой.

Ирина Степанова, РПД «Донецкие новости»

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