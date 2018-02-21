Горняки Донетчины объявили голодовку в Киеве (Фото). Новости

Сегодня, 21 февраля, работники трех шахт государственного предприятия «Селидовуголь», а также главы местных первичных профсоюзных организаций вместе с главой местной организации Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) городов Селидово и Новогродовки Виктором Трифоновым в помещении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины объявили бессрочную голодовку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель НПГУ Михаил Волынец.

«Мы стали заложниками безответственного и социально необдуманного подхода к угольной отрасли. Работники нашего предприятия, имея значительные угольные запасы, подготовленные горными работами очистные выработки, слаженный профессиональный кадровый потенциал, искусственно превращены в нищих», – процитировал распространенное обращение Волынец.

По словам председателя НПГУ, горняки настаивают на погашении всей задолженности по заработной плате. «Учитывая инфляционные процессы, они также призывают повысить тарифные ставки. А еще требуют "вернуть украденные запасы" и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами ГП "Селидовуголь". В случае невыполнения требований они "оставляют за собой право на забастовку и голодный бунт в рамках законодательства Украины"», – сообщил он.

Как написал Волынец, завершается обращение горняков словами: «Призываем, чтобы государство привело в надлежащее состояние угольную отрасль и признало, что в настоящее время без финансовой поддержки со стороны государства своевременное вознаграждение труда шахтеров невозможно, а потому спокойствие в наших семьях и городах не наступит».

Как сообщалось ранее, Волынец заявил, что протест горняков трех шахт в Донецкой области продолжается уже восьмой день и приобретает затяжной характер.

Напомним, почти 8500 шахтеров объединения «Селидовуголь» получают зарплату нерегулярно и частями. Из-за невыплаты зарплаты люди не могут позволить себе самого необходимого.

Ранее сообщалось, что 14 февраля, шахтеры ГП «Селидовуголь» перекрыли автодорогу, ведущую на Курахово, Марьинку и Красногоровку.

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