Что может подтолкнуть Россию к выполнению Минских соглашений по Донбассу, – Волкер. Новости

Россия должна решить, что она хочет мира на Донбассе. Пока Россия не приняла такого решения, но не исключено, что со временем это произойдет. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, пишет «Европейская правда».

«И когда это произойдет, нужно будет создать условия, при которых будет возможно выполнить Минские соглашения. Именно для этого нужны миротворцы! Нужно отозвать российские войска, согласиться на миротворцев, позволить им обеспечить контроль на границе, охрану складов с оружием. И если все это будет сделано – тогда наступит очередь Украины выполнить свою часть Минских соглашений – провести местные выборы, объявить амнистию, принять особый статус. Да, сейчас "Минск" стоит без движения, но все может измениться, как только Россия решит, что его следует выполнять», – сказал Волкер.

По его мнению, ключевым мотивом к тому, чтобы нынешняя ситуация изменилась, является осознание Россией невыгодности того, что происходит. «Россия хочет получить в Украине благосклонную к себе власть, улучшить отношение к себе в украинском обществе, они хотят видеть Украину частью "большой славянской семьи". Фактически все происходит наоборот: из-за российской оккупации в Украине только укрепляется идентичность и растут прозападные настроения. И к тому же Россия уже платит немалую цену за свои действия в Украине – я говорю и о санкциях ЕС и США, и о средствах, которые они тратят на гражданское управление (оккупированной частью Донбасса. – прим.), и о военных расходах, и о репутации страны, и о человеческих потерях, погибших россиянах. Так что Россия реально теряет от участия в конфликте – а позитива для нее нет», – отметил спецпредставитель.

К тому же, он напомнил, что сейчас США решили предоставить Украине оборонительное вооружение. «И поэтому я надеюсь, что в какой-то момент в Москве придут к выводу: хотя это и противоречит долгосрочной цели России, но тактически им самим выгоднее прекратить оккупацию и восстановить целостность Украины», – считает Курт Волкер.

Он подчеркнул, крайне маловероятно, что будут хоть какие-то изменения до выборов в России.

Напомним, что Волкер также заявил, что конфликт на Донбассе невозможно решить с помощью оружия, так же исключено его замораживание.

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