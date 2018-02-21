Юристы увидели угрозу правам мирных граждан в Законе о реинтеграции Донбасса. Новости

Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (так называемый «Закон о реинтеграции Донбасса») является рамочным. Об этом напомнили юристы «Донбасс-SOS», которые сегодня, 21 февраля, прокомментировали основные моменты подписанного президентом документа.

В частности, правозащитники напомнили, что Закон вступит в силу только после публикации или с даты, указанной в самом тексте закона, если это там будет отдельно оговорено. «Сегодня в утреннем "Голос України" (официальное издание, где публикуются все законы) его еще не было», – отмечают юристы.

Согласно их позиции, Закон политический и составляет угрозу правам гражданского населения. «Вместе с этим, Закон называет Российскую Федерацию агрессором, говорит об оккупации и эффективном контроле над частью Донецкой и Луганской областей; расширяет полномочия президента, передает полномочия по ряду вопросов от СБУ к военным (Объединенный Штаб), вводит дополнительное деление территорий (оккупированные, районы осуществления действий по защите нацбезопасности, зоны безопасности)», – сообщили правозащитники.

По их мнению, Закон автоматически не отменяет АТО. «Этот закон (точнее, принятие мер “по отпору вооруженной агрессии") может стать основанием для отмены. Указа президента по отмене АТО пока нет. Но если это произойдет, то потянет за собой ряд последствий и отмену дополнительных гарантий, например, могут быть отменены временные меры относительно “моратория” на начисление штрафа и пени, порядок наследования», – напомнили юристы.

Они также считают, что должны произойти изменения в порядке пересечения линии соприкосновения. «Вместо Временного Порядка от СБУ, должно появиться отдельное Положение от Кабмина. Мы предполагаем, что в “переходной период” пропуск граждан будет осуществляться по нынешним правилам. Относительно сути изменений можно только предположить общее усиление мер, но в общем порядок пересечения для “гражданских лиц” может остаться тем же. В целом вопрос пропускной системы остается открытым. Нынешняя система разработана СБУ, будет ли она передана военным, будет альтернатива или вообще отмена пропусков – пока не известно. Об открытии новых, закрытии нынешних пунктов пропуска речь пока не идет, – эти вопросы также поднимаются на Минских переговорах», – говорится в комментарии.

С подписанием Закона о реинтеграции ничего не меняется и в сроках пребывания на временно неподконтрольной украинской власти территории, чтобы не потерять статус ВПЛ и не лишиться выплат. Юристы напомнили, что пребывание на временно неподконтрольных территориях без отмены действия справки переселенца на протяжении 60 дней определены Законом «Об обеспечении прав и свобод ВПЛ» и изменений сюда не вносилось.

Кроме того, Закон не регламентирует вопросы выплат, но и не указывает на запрет выплат. «Общий курс – “содействовать правам и интересам граждан”», – уточнили юристы. Они пообещали подробный анализ Закона после публикации текста этого документа. «Ведь после принятия его Верховной Радой окончательный текст Закона так и не был обнародован», – пояснили правозащитники.