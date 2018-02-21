Не отказывают никому: Как лечат жителей региона в военном госпитале в Покровске. Новости

На территории Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) с 2015 года в районе бывшей транспортной больницы, базируется 66-й Львовский мобильный госпиталь. Планировалось, что здесь будут оказывать неотложную медицинскую помощь раненым в зоне проведения АТО, а также консультационные услуги жителям региона.

Возле пропускного пункта военного госпиталя ежедневно можно увидеть очереди из гражданского населения. Чтобы попасть на прием к военным врачам, жители сюда едут со всего региона. Люди в очереди делятся – едут потому, что здесь очень хорошие врачи, квалифицированные специалисты.

Чтобы попасть на консультацию, необходимо соблюдать определенные условия – предоставить паспорт и получить талон. Сначала пациенты попадают в сортировальное отделение – сюда вызывают узких специалистов. После первого осмотра большинство пациентов отправляют на дополнительные обследования, которые проводятся в здании транспортной больницы.

Из-за недостатка помещений военным медикам приходится ютиться в маленьких кабинетах. Терапевта в среднем в день посещают 40 человек, офтальмолога – 5-6 человек, у стоматолога работа кипит целый день. Врач говорит, если бы была возможность, то занимались бы и протезированием. «Принимаем всех со всеми стоматологическими болями. Даже иногда выходим вечером, если люди обращаются с острой болью. Не отказываем никому», – рассказал врач-стоматолог Олег Комарницкий.

Кроме этого военные врачи – хирурги, нейрохирурги, травматологи, кардиологи, сосудистые хирурги, выезжают на консультации и проводят сложные операции для гражданского населения в разных медицинских учреждениях региона.

За 3 года работы госпиталя врачи спасли жизни сотням гражданских пациентов. Тут не отказывают никому. «За 2017 год мы приняли 2061 гражданских амбулаторно, 4803 человека – стоматологических. За 2018 год стоматологических мы приняли 911 человек, гражданских – 1021, и стационарно – 84 человека», – сообщил начальник медицинской части госпиталя Василий Чудик.

К тому же, прием, консультация и обследование, операции, военные медики проводят бесплатно. Принимают 3 раза в неделю – понедельник, среду, пятницу с 14:00 до 18:00. «В настоящее время мы никакие финансы с гражданского населения не берем. Вся наша медицина – стоматологическая, кардиологическая, хирургическая, все – бесплатно. Если необходимы дорогостоящие препараты, то тогда мы говорим, что это вы обеспечиваете. А за работу, питание, койко-день мы никакие деньги ни у кого не берем», – подчеркнул Василий Чудик.

По материалам видеосюжета ТК «Орбита». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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