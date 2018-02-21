На Донетчине возле блокпоста задымился автобус с пассажирами (Фото). Новости

Происшествие произошло вчера, 20 февраля, на въезде в Константиновку (Донецкая обл.). Автобус с пассажирами подъезжал к пункту проверки, и из багажного отсека автобус шел дым. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.

«Сотрудники полиции, которые несли службу на блокпосту, увидели дым из багажного отсека автобуса, который подъезжал к пункту проверки. Мгновенно среагировав и схватив огнетушители, которые в обязательном порядке находятся на территории блокпоста, правоохранители за считанные минуты потушили пожар. Водитель и пассажиры были спасены», – говорится в сообщении.

«Водитель автобуса поблагодарил полицейских за помощь. Ведь благодаря бдительности и быстрой реакции транспорт удалось уберечь от уничтожения», – также уточнили в полиции.