Кроме Javelin: Чем еще США поможет Украине. Новости

США не ограничится поставками противотанковых ракетных комплексов (ПТКР) Javelin Украине. Речь идет о более широкой помощи. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, пишет «Европейская правда».

«Как вы знаете, во времена администрации Обамы США также оказывали Украине помощь в сфере безопасности, но действовало четкое ограничение: не должно было быть ничего летального. Администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины. Да, "Джавелины" будут частью такой помощи, но речь идет о гораздо большем. Наша цель – восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность ВСУ защищать свою территорию», – сказал Волкер.

Он уточнил, что среди вариантов поставок оружия будет комбинация подходов. «Мы сохраняем помощь в сфере безопасности, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает», – уточнил спецпредставитель.

По его словам, не стоит задача вернуть территорию с помощью этого оружия или решить конфликт – для этого есть дипломатические переговоры, для этого договариваются о миротворцах. «Задача в том, чтобы помочь Украине эффективнее защищаться. Украину атакуют. Тут продолжается горячая война. Украинские солдаты гибнут каждую неделю. Украина как независимое государство имеет право на защиту, и мы можем поддержать ее способность обороняться», – уточнил Курт Волкер.