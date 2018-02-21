В Мариуполе принимают заявки на квартиры для переселенцев (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) для переселенцев принимают заявки на предоставление временного жилья семьям с неподконтрольных территорий. Программу софинансируют горсовет и профильное министерство.

Солистка мариупольского камерного оркестра «Ренессанс» Анна Иванишко в Мариуполь переехала из Донецка. Говорит, основная проблема, с которой столкнулась сразу – жилищная. Местные власти выделили артистке комнату в общежитии. Нотные клавиры и электронное пианино на планшете – вот и весь домашний музыкальный инвентарь оперной певицы. На 13 кв. м фортепиано поставить негде. Чтобы не мешать соседям, репетировать получается не часто.

Для таких как Анна в Мариуполе действует программа по приобретению жилья для переселенцев. В прошлом году для них уже было приобретено 43 квартиры.

Сейчас также ведется прием заявок и формируются списки нуждающихся. Главное условие – отсутствие собственного жилья на подконтрольной украинской власти территории. «Гражданин любого возраста, трудоустроенный либо нет, он имеет право подать документы, но имея на руках справку о том, что он официально зарегистрирован в статусе временно перемещенного лица на территории города Мариуполя», – рассказала заместитель начальника мариупольского Центра административных услуг Надежда Погибельная.

В приоритете на получение жилья – семьи с детьми, высококвалифицированные специалисты. Квартиры предоставляются без права приватизации. Договоры с переселенцами будут заключаться на 1 год. «Если в течение года ничего в этой жизни не поменялось, это лицо не переехало в другой город и т.д. и т.п., то автоматически этот договор пролонгируется до урегулирования конфликта. После того, как конфликт будет урегулирован, естественно, надобность в этом жилье отпадет», – отметил директор департамента городского имущества Мариуполя Сергей Марчук.

В мариупольский ЦПАУ уже подано более 100 заявок. Анна Иванишко тоже планирует это сделать.

Всего же в Мариуполе зарегистрировано свыше 95 тыс. переселенцев.

По материалам видеосюжета «ТК Донбасс». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: