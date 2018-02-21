Из Северодонецка в Антрацит за 500 грн: На Луганщине выявлен очередной перевозчик-нелегал. Новости

В Луганской области на блокпосту в направлении Лисичанск-Бахмут был обнаружен очередной перевозчик-нелегал. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на информацию Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

Так, вчера, сотрудники спецподразделения «Фантом» остановили автомобиль OPEL VIVARO под управлением гражданина 1979 года рождения, жителя города Антрацит (временно неподконтрольная украинской власти территория, Луганская обл.).

Во время проверки выяснилось, что владелец микроавтобуса перевозил семерых пассажиров из Северодонецка в Антрацит за 500 гривен с человека. «Однако государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности и лицензии на осуществление данного вида хозяйственной деятельности он не имел», – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель предоставлял услуги периодически – 1-2 раза в неделю. Ранее его уже предупреждали о необходимости государственной регистрации и приобретения лицензии, но он проигнорировал требования законодательства.

На него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали нелегальные пассажирские перевозки через государственную границу с временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Конечной точкой маршрута был Киев.

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