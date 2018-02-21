Луганщина экспортировала в Евросоюз товаров почти на $234 миллиона. Новости

По итогам 2017 года объем экспорта внешней торговли товарами Луганской области составил 233,9 млн долл. США. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщила пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

По данным Главного управления статистики в Луганской области, внешнеторговые операции проводились с партнерами 77 стран мира. В прошлом году в страны Европейского Союза экспортировано товаров на 118,0 млн долл. (50,4% экспорта области), а импортировано из ЕС – на 58,0 млн долларов (21,2% импорта области).

Основа товарной структуры экспорта:

бумага и картон – 29,7%;

черные металлы –19,8%;

органические химические соединения – 8,3%;

приборы и аппараты оптические, фотографические – 6,6%;

жиры и масла животного или растительного происхождения – 5,5%.

Минеральные топлива, нефть и продукты их переработки составляли 40,2% от объема стоимости импорта, масса из древесины – 15,5%, пластмассы, полимерные материалы –11,2%, продукты неорганической химии – 9,0% и органические химические соединения – 3,9%.