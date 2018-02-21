В «ЛНР» задержали пенсионерку, которая расклеивала проукраинские листовки. Новости

«Полиция ЛНР» задержала пенсионерку якобы за расклеивание проукраинских листовок и хранение в квартире взрывчатки. Об этом, как пишет «Громадське радіо», сообщили соседи женщины и источники издания в «министерстве внутренних дел ЛНР».

«Мы общались с ней время от времени. А 9 февраля я не смог к ней дозвониться. Двери в квартиру закрыты. Я взволновался», – рассказал житель соседнего дома, который просил не называть его имени из-за соображений безопасности.

По его словам, впоследствии одна из соседок рассказала, что женщину задержали за расклеивание листовок. «Об этом сообщил участковый , "полицейский", им на совещании доложили и приказали присматриваться к настроениям людей», – сказал собеседник.

В распоряжении издания также есть текст КУПП (служебные записи в полицейском суточном учреждении, от российского «книга учета преступлений и происшествий»). Сообщается, что на место выезжали «отдел по борьбе с экстремизмом Управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью МВД ЛНР» ( «ОБЭ УБЕОЗ») и «следственно-оперативная группа районного управления». Изъято 12 листовок. Второй КУПП №1056 – это фиксация «изъятия взрывчатки» (перечисленных в сообщении детонаторов и пластита с тротилом). По месту жительства пенсионерки их «обнаружили» во время обыска в 23:05 сотрудники «ОБЭ ОБЕОЗ» «в ходе проведения операции "Стоп террор"».

Женщину хотят привлечь к ответственности по статье 267 ч.1 «уголовно кодекса ЛНР». Статья называется «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Часть 1 предусматривает «ограничение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на срок до четырех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет».

Ситуацию также прокомментировала руководитель ОО «Голубая птица», волонтер и эксперт по обмену пленными Анна Макроусова. По ее словам, точно неизвестно, за что именно задержали пенсионерку. «Задержали 8 февраля. Что у нее нашли – неизвестно. Там заявляли, что ее задержали за то, что она расклеивала листовки. А после этого появилась информация, что у нее была взрывчатка и многое другое. Но женщина не имеет внуков. Они никуда не выезжала. Это все выглядит как бред. Это очень трудное дело. Поэтому обращаться некуда. Ее соседи, когда искали, то обращались к представителям так называемой "ЛНР". Но по тому закону, который они приняли, они никому ничего могут не рассказывать. И могут держать человека около 2-х месяцев. В Украине обращаться надо в полицию и СБУ», – рассказала Анна Макроусова.