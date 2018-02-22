В «ДНР» собственных лекарств – всего 2%. Новости

На фармацевтическом рынке «ДНР» доля медикаментов «республиканского» производства составляет всего 2%. Об этом пишем местная газета.

Утверждается, что общий объем фармацевтического рынка «ДНР» в 2017 году составил 4,4 млрд руб. (или 2,11 млрд грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР» на 22.02.18), а в 2016 году – 4,3 млрд руб. (2,06 млрд грн).

По итогам 2017 года лидерами среди стран-производителей медпрепаратов, представленных в «ДНР», были:

Россия (34%, 1,5 млрд руб.);

Германия – 11%, (484 млн руб.);

Украина – 8% (352 млн);

Индия – 5% (220 млн).

Реализация фармацевтической продукции в «ДНР» осуществляется 20 дистрибьюторами и розничными сетями

В 2017 году в «ДНР» общий объем собственного выпуска лекарств и медизделий составил 204,2 млн руб. (98 млн грн), а в 2016 году – 163,2 млн руб. (78 млн грн), объем реализованной продукции – 206,7 млн руб. (в 2016 году – 158,7 млн руб.).

Так, в «республике» произвели:

спирт этиловый – 328 тыс. флаконов;

таблетки – 16 тонн;

фиточай – 506,4 тыс. пачек;

изделия медицинского назначения (лейкопластыри, горчичники, перевязочный материал) – 31 млн штук.

В связи с низкой покупательской способностью населения 89% от общей реализации занимает фармацевтическая продукция стоимостью до 100 руб. а 8% – это препараты по цене от 100 до 300 руб.