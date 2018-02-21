«Шахтер» в Лиге чемпионов обыграл «Рому» – 2:1 (Фото). Новости

Cегодня, 21 февраля, в Харькове на стадионе «Металлист» состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов: донецкий «Шахтер» принимал итальянскую «Рому», пишет «Сегодня.ua».

Первый опасный момент создали итальянские футболисты, когда дважды расстреливали Пятова после углового – в первом случае голкипер спраился с ударом, а во втором ему на выручку пришел защитник.

«Горняки» отвечали острыми выпадами с левого фланга, где активничали Исмаили и Бернард, а также туда смещался Тайсон.

А на 40-й минуте римляне вышли вперед – Дженгиз Ундер оказался на ударной позиции и пробил мимо Пятова. В оставшееся в первом тайме время «горняки» забить не сумели, да еще и потеряли Кривцова, который покинул поле на носилках.

Второй тайм «Шахтер» начал с атак и достаточно быстро сравнял счет – Ракицкий фирменной передачей нашел впереди Феррейру, тот накрутил защитника и пробил мимо вратаря.

Дончане не стали сбавлять обороты и в середине второго тайма еще раз поразили ворота «Ромы». Марлос заработал опасный штрафной, а Фред фантастически исполнил стандарт, отправив мяч в девятку рикошетом от перекладины.

Ответный матч состоится в Риме 13 марта на «Стадио Олимпико».

«Шахтер» – «Рома» – 2:1

Голы: Феррейра (52), Фред (71) – Ундер (41)

«Шахтер»: Пятов, Кривцов (Ордец, 45), Исмаили, Бутко, Ракицкий, Степаненко, Фред, Тайсон, Марлос, Бернард (Коваленко, 90), Феррейра.

«Рома»: Алиссон, Фасио, Манолас, Коларов, Флоренци (Бруно Перес, 72), де Росси, Стротман, Наингголан (Дефрель, 83), Ундер (Жерсон, 71), Перотти, Джеко.

Предупреждение: Феррейра (80), Перотти (90), Тайсон (90).