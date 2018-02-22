Главные мифы о миротворцах на Донбассе. Статьи

В последние дни тема возможного введения миротворцев ООН на Донбасс стала чрезвычайно популярной. Об этом наперебой говорят многие украинские политики, чиновники и не только они. Примечательно, что потенциальное введение миротворцев быстро обрело свою собственную мифологию, которая начала жить своей содержательной жизнью. Мифы? О чем речь?

Это – конец войне

Первый миф заключается в том, что введение миротворцев на Донбасс означает неизбежный конец военных действий в регионе и наступление, как минимум, относительно стабильного мира. Ну, может быть. Однако, известны и совершенно противоположные случаи. В том числе и с участием украинских миротворцев ООН.

Республика Босния и Герцеговина в 1991 году объявила о независимости и выходе из Югославии. Но 31% населения республики составляли сербы, которые активно не согласились с этим. Ситуация осложнилась тем, что еще 17% населения составляли хорваты, которые хотели, чтобы часть Боснии отошла к Хорватии. Началась война. Не такая, как на Донбассе, но все же.

Этот конфликт пыталась погасить миротворческая миссия ООН, которая, в частности, организовала особые зоны безопасности в местах компактного проживания мусульман-боснийцев на востоке Боснии. Одной из таких зон стал город Сребреница. Он переходил из рук в руки, но на момент введения миротворческой миссии ООН там закрепились боснийцы. Кроме Сребреницы, зоны безопасности были организованы в городах Жепа и Горажде.

В Сребренице стояли 600 голландских миротворцев ООН, а в Жепе – 79 украинских миротворцев. Всего в Боснии было около 400 украинских миротворцев. Интересно, думали ли они тогда, что через пару десятков лет уже их собственной стране понадобятся миротворцы ООН? Вряд ли.

«Голубые каски» пытались гасить конфликт, но их действиями были недовольны все стороны, считавшие, что они подыгрывают противникам. Похожая ситуация сейчас на Донбассе вокруг работы миссии ОБСЕ, действиями которой недовольны все. В марте 1995 года боснийские сербы начали блокаду зон безопасности. А в начале июля они… атаковали Сребреницу.

Согласно отчету ООН, голландцы запросили… авиаудар НАТО по сербам. Но авиация НАТО не сделала ничего. После это объяснили плохой координацией и риском удара по самим миротворцам. Сербы просто вошли в Сребреницу, а голландский контингент ООН… сложил оружие практически без боя. Примечательно, что 10-тысячная колонна отступающих военных и гражданских боснийцев была атакована и разгромлена. Ни миротворцы ООН, ни войска НАТО и здесь сделать ничего не смогли.

После Сребреницы сербы наведались в гости и к украинским миротворцам в Жепу, расположенную на 50 км южнее. Местные боснийцы, наслышанные о событиях в Сребренице, заставили (!) украинских миротворцев открыть склады, где хранилось отобранное у них оружие. Более того, как написала газета New York Times, боснийцы «отобрали у украинских миротворцев оружие и бронетранспортеры».

Украинцы, также потребовали от НАТО воздушной поддержки. Но НАТО… даже прекратило воздушную разведку над Жепой. Именно тогда представитель МИД Украины Владимир Ельченко заявил: «Украинские войска обезоружены и полностью беззащитны. Если их немедленно не вывести, произойдет огромная трагедия». Говорят, что именно в этот момент в украинской армии и появилось смачное выражение «быть в полной…». Но, это тоже миф.

Примерно через месяц после этих событий, когда стало ясно, что миротворческая миссия ООН уже не поможет, началась военная операция НАТО «Обдуманная сила». Более 200 боевых самолетов Великобритании, США, Германии, Франции, Испании, Турции и Голландии, начиная с 30 августа 1995 года, две недели «утюжили» позиции боснийских сербов. Официально, целью ударов было блокировать возможности сербов штурмовать и захватывать безопасные зоны.

В итоге все закончилось подписанием Дейтонских соглашений, в которых был официально оформлен распад Югославии…

Восстановление единства страны

Второй миф заключается в том, что введение миротворцев ООН поможет Украине взять под контроль ныне неконтролируемые территории Донбасса. И это также совершенно не обязательный исход. В качестве примера можно привести миротворческую миссию ООН на Кипре.

С 1961 года греческая и турецкая общины Кипра стали друг друга изрядно раздражать. Это взаимное чувство вылилось в гроздь ярких и впечатляющих вооруженных конфликтов.

Пытаясь остановить военные действия, в 1964 году на остров были введены миротворцы ООН. Совет Безопасности ООН рекомендовал, чтобы пребывание сил продолжалось в течение трех месяцев. Ха-ха! Миротворцы ООН до сих пор находятся на Кипре! Сейчас их количество составляет около 900 человек.

К слову, ежегодно на содержание «голубых касок» тратится около $60 млн долларов. Причем, взнос правительства Кипра составляет около $18 млн, а правительства Греции (формально – хозяйки всего острова) – $6,5 млн. Кстати, по предварительным данным, на Донбасс собираются ввести не 900, а от 20 до 35 тыс. миротворцев ООН. Каков будет ежегодный взнос Украины на их содержание?

Как и в случае с Боснией, присутствие миротворцев ООН не помешало сторонам устроить еще одну маленькую войну в 1974 году. После этого обязанности миротворцев расширили, на острове ввели демилитаризованную буферную зону длиной 180 км и шириной до 7 км.

В этой связи вспоминаются слова бывшего заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Джона Болтона. «Редко развертывание миротворческих контингентов приводит к иным результатам, помимо того, что они остаются навсегда…», – недавно сказал он. И тут трудно не согласиться.

Белые, пушистые, с крыльями и нимбом

Следующий миф заключается в том, что миротворцы ООН принесут порядок и покой на территорию, на которой будут находиться. Это потому, что их обычно воспринимают как образец цивилизованности и носителей высоких моральных ценностей. Так сказать, сам погибай, а мирного жителя выручай.

Однако, реальность такова, что миротворцы зачастую в добавок к существующим проблемам создают в местах расположения дополнительные, свои собственные проблемы. По этому поводу буквально на днях достаточно емко и содержательно высказался главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Миротворческая миссия на Донбассе вызывает серьезные опасения и таит множество угроз. В частности, никто, нигде и никогда не сказал, по какому принципу и по какому законодательству будет действовать миротворческий контингент. Международный контингент планируется из расчета в количестве не менее, чем сторона конфликта. Это 30-35 тыс. военных разных стран. По всем международным нормам и по нормам ООН, все эти военнослужащие будут отвечать не по украинским законам, а исключительно по экстра-территориальному принципу ответственности законодательства своих стран. Монголия, Финляндия… – у каждой страны свое законодательство», – заявил военный прокурор.

Для полноты впечатлений, Анатолий Матиос привел статистику по миротворческим миссиям ООН за два года. И она действительно производит неизгладимое впечатление.

«Статистика страшная. С 2004 года по ноябрь 2006 года в миротворческих контингентах ООН было проведено 319 расследований по случаям уголовных правонарушений на сексуальной почве, по результатам которых из состава миссии были репатриированы 144 военнослужащих, 17 офицеров полиции и гражданских лиц, которые так и не были привлечены к ответственности правительствами своих стран», – сообщил он, добавив, что привлечь к ответственности миротворцев за совершенные преступления в зоне конфликта абсолютно нереально.

И это далеко не единственная проблема с миротворцами, по его словам. Есть еще проблема языка общения, а также проблема различной ментальности миротворцев и местного населения. Не секрет, что различные народы по-разному смотрят на различные этические, бытовые, семейные и даже правовые вопросы.

Кстати, помимо Швеции, Австрии, Финляндии, Бразилии и Беларуси обсуждается участие сил из Казахстана и Монголии, а также из некоторых стран-членов НАТО, дружественных России, например, Греции. Наверняка будут еще кандидаты. Набрать 30-35 тыс. солдат и офицеров – дело не простое.

«Украина уже после Югославии будет следующим полигоном испытаний миротворческих, дипломатических или других новых форм урегулирования военного конфликта в центре Европы», – в качестве резюме «обрадовал» главный военный прокурор Украины.

Население «республик» встретит цветами

Это – еще один миф. Он о том, что население неконтролируемых территорий Украины в подавляющем большинстве своем ждет возвращения под контроль и будет страшно обрадовано появлением миротворцев на Донбассе. Но все может оказаться совершенно иначе. Однако, это почти никого не беспокоит. Кроме, возможно, отдельных чиновников.

«Для введения миротворческой миссии ООН на Донбасс понадобится серьезная подготовительная работа. В частности, важным в ней является необходимость информационной подготовки местного населения. Мы неоднократно были свидетелями того, как российские СМИ подают возможность появления миссии ООН, как оккупацию Донбасса. Конечно, такой тезис вызовет протесты местного населения, а для того, чтобы это преодолеть, нужно делать целую подготовительную кампанию», – заявил недавно заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Позиция местного населения и его настрой. Способны ли они реально помешать введению миротворцев на Донбасс? Ответа на этот вопрос нет…

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Это, конечно, далеко не все мифы, которые существуют в Украине по поводу возможного введения «голубых касок». К примеру, еще один миф заключается в том, что введение миротворцев и блокирование границы с Россией позволит разоружить незаконные вооруженные формирования «республик», после чего украинские военные смогут легко взять территорию под контроль. А Россия «за поребриком» и за спиной у миротворцев будет исходить желчью, но поделать ничего не сможет.

Подобный настрой так или иначе читается в заявлениях многих украинских политиков и чиновников. Впрочем, этот миф – уже совсем другая история…

Михаил Попов, РПД «Донецкие новости»

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