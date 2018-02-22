Порошенко заявил, что 21 несовершеннолетний погиб на Донбассе как воин, – правозащитница. Новости

По данным ЮНИСЕФ, 580 тыс. детей пострадали от военных действий на Донбассе. За год только 8 получили статус пострадавших. О том, почему так происходит, рассказала исполнительный директор общественного союза «Украинская сеть за права ребенка» Светлана Клочко.

По ее словам, число, названное ЮНИСЕФ, приблизительное – исходит из той цифры, которая характеризует количество детей, проживавших на Донбассе до начала военных действий. «На Донбассе проживало около 1 млн детей. Если мы берем территории, которые на сегодняшний момент являются оккупированными, или территории, которые уже освобождены либо находятся в зоне, приближенной к боевым действиям, то выходит цифра 580 тыс. Я думаю, что эта цифра точно не меньше, возможно, больше. Не учли тех детей, которых напрямую не коснулся военный конфликт», – считает Клочко.

Она объясняет, что означает «пострадавший». «Это комплексное понятие. Идут военные действия… В данной ситуации могут быть вычленены с точки зрения законодательства дети, которые получили психологическую травму вследствие военных действий», – говорит исполнительный директор общественного союза «Украинская сеть за права ребенка».

Также к этой категории можно отнести детей, которые видели танки, вооруженных людей, погибших, детей, которые видели, как разрушаются их дома, многие дети сидели в подвалах и пережидали обстрелы. Те же, кого родители перевезли в другое место – переселенцы – потеряли привычное окружение, школу, друзей, родной дом. Кроме того, часть детей были убиты в ходе боевых действий, часть погибли вследствие минно-взрывных травм либо каких-то действий со взрывоопасными предметами. Многие были ранены. «У нас, к сожалению, есть дети и с одной, и с другой стороны, которые принимали участие в этом конфликте непосредственно с оружием в руках. Все международные документы свидетельствуют о том, что категорически нельзя привлекать детей к участию в вооруженных конфликтах», – говорит эксперт.

«Поэтому Петр Порошенко заявил, что 21 несовершеннолетний погиб как воин в результате военных действий», – добавляет она.

По словам Светланы Клочко, государственной статистики не существует с точки зрения количества погибших детей. «Цифра увеличилась до 137 погибших, но это точно не окончательно. На сегодняшний день у нас нет точного количества раненых детей», – считает она.

При этом 8 детей за год получили статус пострадавших от боевых действий. «Это 0,001% от общего количества. Это данные на 1 января 2018 года», – говорит эксперт.

Экспертное сообщество настаивало на том, чтобы эта процедура была максимально упрощена. «На сегодняшний момент этот статус не дает детям никаких льгот, преференций, денежных выплат», – отмечает Клочко.

По ее словам, алгоритм получения статуса был прописан очень сложно. «Сейчас мы достигли консенсуса в плане того, что процедура должна быть максимально упрощена. Другой вопрос, что представители профильного министерства настаивают на том, что факт психологического насилия должен подтверждаться обязательной оценкой потребностей семьи и ребенка, которую проводят центры служб для семьи, детей и молодежи», – рассказала эксперт.

Как сообщалось ранее, представители правозащитных организаций предлагают Кабинета министров Украины упростить процедуры получения статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Напомним, более полумиллиона детей из Донбасса не могут получить социальную защиту из-за сложности бюрократических процедур.

По материалам: Громадське радіо

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