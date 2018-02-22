В Суде Евросоюза решили отменить санкции против Клюева. Новости

Суд Европейского союза аннулировал решение Совета ЕС от марта 2017 года о санкциях, которые были наложены на украинского депутата-беглеца Сергея Клюева и действуют до марта этого года.

В то же время, суд общей юрисдикции, орган Суда ЕС, решил, что санкции могут оставаться в силе до истечения срока обжалования, который, по словам судьи, составляет более 2-х месяцев, и до рассмотрения самого обжалования, если оно будет.

Суд также постановил, что для продолжения санкций Совет ЕС должен проверить обоснованность внесения Клюева в «черный список». Суд ЕС признал возможность того, что информация, предоставленная Совету Европейского Союза Киевом, может быть необоснованной. Тех фактов, которые были предоставлены на сегодня, по мнению судей, недостаточно, чтобы «идентифицировать как ответственного за незаконное присвоение государственных средств» Сергея Клюева, и, соответственно, для наложения санкций.

При этом суд полностью отклонил ту часть жалобы Клюева, в которой он просил признать отмененными также санкции ЕС, наложенные на него в октябре 2015 и марте 2016 года, говорится в решении суда общей юрисдикции. Продленные Советом ЕС в марте 2017 года санкции против Сергея Клюева действуют до 6 марта 2018 года.

При этом журналистам стало известно, что санкции против украинца на следующий год продлены не будут: дипломаты Европейского Союза намерены продлить действие санкций против бывшего президента Украины Виктора Януковича и многих его соратников, но хотят исключить из списка Сергея Клюева, а также экс-министра юстиции Елену Лукаш.

Эти санкции – запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза – были введены весной 2014 года против лиц, которых в Евросоюзе считают ответственными за дестабилизацию положения в Украине. С тех пор они были несколько раз пересмотрены и продлены.

Отметим, что народный депутат Сергей Клюев – уроженец Донецка, свою политическую карьеру начал в 2002 году депутатом Донецкого облсовета. Весной 2006 года член Партии регионов Сергей Клюев стал народным депутатом Украины по списку этой политической силы. Работал в комитете ВР по вопросам финансов и банковской деятельности, был членом постоянной делегации ВР в ПАСЕ.

12 мая 2015 года Генпрокуратура внесла в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности и привлечению Клюева к ответственности по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 5 ст 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины. В декабре в дело нардепа включили эпизоды по «делу "Межигорья"».

С 8 июня 2015 года находится в розыске СБУ.

По материалам: Радио Свобода