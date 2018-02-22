На Луганщине обстреляли медиков: Погибла медсестра . Новости

В Луганской области 20 февраля в результате обстрела медиков медицинской роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады незаконными вооруженными формированиями погибла старшая медсестра Сабина Галицкая. Об этом бригада сообщила на своей странице в Facebook.

«Во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра – медик, военнослужащий и человек с большим сердцем – Сабина. Еще один военнослужащий ранен», – сказано в сообщении.

По данным «Громадського радіо», информацию о гибели медсестры подтвердил представитель штаба АТО Василий Лабай.

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