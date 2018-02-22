Доберется ли Афган до Украины, или Снова о 93%. Блоги

«Вьетнамский синдром», «афганский синдром», «чеченский синдром»… Эти термины встречаются и в прессе, и на форумах в интернете, и даже в профессиональной психологической литературе. Сейчас начинают говорить о «донбасском синдроме». Давайте попробуем разобраться в том, чем на самом деле являются эти «синдромы», как в наши непростые времена может проявлять себя ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство (именно так «официально» именуется состояние, получившее столько названий в привязке к вооруженным конфликтам недавних лет).

О ПТСР сейчас говорят и пишут очень много. Уже никого не удивляет, если бывший участник АТО вдруг проявляет излишнюю агрессию, ввязывается в конфликт. Это звучит страшно, но и случаи тяжких преступлений – убийств, нанесения телесных повреждений – тоже никого не удивляют, когда речь идет о ветеране боевых действий. «А что вы хотели – ПТСР…» – говорят обычно люди, имея, если честно, очень смутное представление о предмете.

А ведь эти случаи единичны, и в процентном соотношении количество участников АТО и гражданских лиц, совершивших подобное, практически не отличается.

В конце прошлого года в соцсети стартовал флеш-моб «Один из 93%», ставший популярным среди тех, кто прошел АТО. Напомню предысторию: начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» Олег Друзь, выступая 18 сентября в парламентском Комитете по вопросам здравоохранения, заявил, что 93% участников антитеррористической операции на Донбассе являются потенциальной угрозой для общества. Эти слова вызвали шквал негодования и обсуждения в социальных сетях, и впоследствии пользователи запустили флешмоб «1 из 93%». Сначала АТОшники, а потом и обычные гражданские начали публиковать свои истории про военную психиатрию, ПТСР и выражать свою позицию касательно слов и терминологии полковника Друзя.

Скажу сразу: меня как психолога это явление всерьез обеспокоило. Обеспокоило не то, что вернувшиеся с войны люди имеют психологические проблемы – нет. Меня встревожило то, что огромное количество молодых и, подчеркну, психологически благополучных мужчин увлеченно заговорили о том, что они – из 93% якобы неуравновешенных, страдающих от каких-то расстройств людей.

На фоне этой истории мифы о ПТСР, и без того, распространявшиеся в обществе, стали разрастаться еще более активно. У людей складывается впечатление, будто психологические и психические проблемы у участников боевых действий – это практически норма, что подавляющее большинство людей, переживших тяжелый стресс (а в списке причин, вызывающих ПТСР, военные действия обычно стоят на первом месте), едва ли не обречены на появление этого расстройства.

Так вот, повторю: это – миф. Статистика показывает, что очень небольшое количество людей, перенесших тяжелый стресс (война, стихийное бедствие, семейное насилие, угроза жизни), получает посттравматическое стрессовое расстройство. Речь идет о нескольких процентах таких людей. На психике остальных травмирующие события отражаются несильно – о расстройстве, тем более тяжелом, речь в таких случаях не идет.

Вот тем нескольким процентам, у которых действительно появляется ПТСР, требуется профессиональная помощь – психологическая, психотерапевтическая, психиатрическая. Как правило, окружающим – да и самому человеку – очевидно, что проблема есть. Тем, кто столкнулся с настоящим расстройством, а также их близким, я хочу посоветовать: не ждите, пока «само пройдет», не мучайте себя и своих родных. Нет ничего стыдного в том, чтобы попросить помощи. По-настоящему сильный человек осознает, что он не всемогущ, и в некоторых случаях ему нужна поддержка профессионала. Это не стыдно – обратиться к специалисту, если у вас болит зуб, верно? А душа порой болит куда сильнее. Если душа болит, если понимаете, что не контролируете себя – обратитесь за профессиональной помощью. Вы достойны того, чтобы жить счастливо, не испытывая проблем, которые вполне решаемы.

При несильных проявлениях расстройства, не отравляющих жизнь, но все же мешающих дышать полной грудью, можно помочь себе самостоятельно. Для этого существуют методы психотерапевтической самопомощи – о некоторых из них я недавно рассказывал в блогах «Сам себе психотерапевт: Проработка травмирующей ситуации», «Сам себе психотерапевт: Как жить, если жить трудно?», «Стокгольмский синдром: Что это такое и нужно ли с ним бороться».

Если же в вашем случае вообще не идет речь о расстройстве – не ищите черную кошку в пустой темной комнате. К сожалению, эти «93%» вызвали волну нездорового стремления показать, что «я тоже из 93%, я тоже "псих"». Глупость, скажу прямо. Гордиться нужно не вымышленными болезнями, а своими достижениями, в том числе и здоровьем – физическим и психическим. Тем, кто воевал, стоит признать простую вещь: большинство из вас – вполне здоровые люди, психически нормальные.

Но все же, спросите вы, есть ли «донбасский синдром», аналогичный «афганскому» и прочим, перечисленным в начале? Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим, о каких вооруженных конфликтах идет речь.

Впервые о «синдроме» заговорили в связи с войной во Вьетнаме. Оказалось, что определенный процент молодых американцев-ветеранов страдает от тяжелых проблем с психикой – депрессий, агрессии и так далее.

Позже об аналогичных симптомах заговорили в связи с проявлением таких же проблем у советских солдат, воевавших в составе «ограниченного контингента» в Афганистане. Понятно, что при советской власти информация не распространялась, но в постперестроечные времена она начала просачиваться в печать.

Далее с проблемой столкнулась Россия – появилось новое поколение молодежи с такими сложностями, на сей раз – из числа участников событий 90-х годов в Чечне.

Напомню, что ПТСР проявляется у очень небольшого числа людей. И для прошедших упомянутые конфликты молодых людей это правило работало – проблемы возникали у немногих. Просто американцы уделили большое внимание даже единичным случаям, что подогрело интерес к теме и в дальнейшем.

Вы не замечаете общего признака во всех трех конфликтах, упомянутых в предыдущих абзацах? Американцы воевали на чужом континенте, в чужой стране, и многие молодые люди прекрасно осознавали, что это не слишком-то справедливая война, внутренне сочувствуя местному населению. Советские солдаты тоже были чужими в Афганистане – они пришли туда по воле правительства, но очень многие из них не понимали, зачем. Чеченские войны стали следствием процессов, наступивших после развала СССР, когда самоопределение и стремление к автономии закономерно вытекали из исторических реалий, и немало молодых парней, уже вкусивших демократии, не были готовы к тому, что их используют в агрессивных политических играх.

На Донбассе ситуация иная. Все мы знаем, что параллели с Чечней здесь неуместны, поскольку геополитические, исторические, культурологические процессы, сделавшие закономерным чеченский сепаратизм, просто отсутствовали и отсутствуют на востоке Украины. Информация об активном участии соседнего государства в происходящем – тоже ни для кого не секрет.

Сегодняшние молодые ветераны, в отличие от прошедших Вьетнам, Афганистан, Чечню, не ощущают себя агрессорами, захватчиками. Они – защитники, а самоосознание своей роли в историческом процессе оказывает огромное влияние на то, что происходит в психике каждого из участников этого процесса.

Поэтому можно с уверенностью сказать: в Украине речь о «вьетнамском», «афганском» и «чеченском синдромах» не идет, и идти не может по определению.

Будьте внимательны к себе, любите свое тело и свою психику, заботьтесь о них. И не позволяйте модным лозунгам и «флеш-мобам» мешать вам наслаждаться главной драгоценностью жизни – здоровьем.

Игорь Стеклов, психолог, для РПД «Донецкие новости»

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