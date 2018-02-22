Вопросы об амнистии и коллаборационизме, как тест на зрелось общества, – эксперт. Новости

В украинской политике минимум два лагеря будут аргументировать свои действия в законотворчестве о коллаборационизме и амнистии для жителей неподконтрольного Донбасса по-разному, но есть еще и рекомендации ООН в этих вопросах. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинской Хельсинской группы по правам человека Олег Мартыненко.

«Есть, как минимум, два лагеря. Те политики, которые будут бояться общественного осуждения за то, что репрессивные меры, будь то уголовная ответственность или административные меры воздействия попадет слишком большое количество людей, и таким образом мы накопим негативный социальный потенциал в освобожденных, реинтегрированных территориях. Второй лагерь – те люди, которые считают, что нужно как можно больше наказать, чтобы уже сейчас отсечь желающих работать на оккупационную власть от таких действий», – говорит он.

По его словам, проводить более широкие амнистии на неподконтрольном Донбассе нужно, если это решает ряд задач государства для всего общества, а не отдельного региона. «ООН пересмотрела свою точку зрения и не призывает к широким амнистиям, потому что практика применения амнистии не привела к достаточно позитивным результатам. Теперь амнистия, с точки зрения ООН, видится, как мероприятие, которое необходимо, но оно должно нести сугубо рациональный позитивный эффект», – продолжает Мартыненко.

Он назвал причины, которые в ООН считают достаточно вескими для применения амнистии. «Если амнистия принесет снижение социальной напряженности в целом в стране, если это будет способствовать, если амнистия поможет расследованию военных преступлений, раскрытию необходимой правды и аргументации, для компенсации и возмещения ущерба жертвам – тогда амнистия допустима, но к отдельным категориям лиц разные степени амнистии», – отметил эксперт.

Мартыненко также сообщил, что именно на видах и категориях амнистии стопорятся многие государства, которые пережили вооруженный конфликт. «Потому что это очень щепетильная тема – кому какой дать вид амнистии и стоит ли вообще. Сама идея амнистии провозглашена, практика применения удачной и неудачной в мировом опыте есть и эти вопросы всегда будут задавать международные эксперты, чтобы посмотреть, насколько зрелое наше украинское общество, чтобы обсуждать такую волнующую тему. Это как тест на зрелость», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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