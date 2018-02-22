Появились подробности масштабного ДТП в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке в ДТП, которое произошло 21 февраля в Ворошиловском районе города на проспекте Богдана Хмельницкого, пострадали 4 человека. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«36-летний водитель автомобиля Honda Civic, двигаясь в левом ряду по мосту вблизи здания ТЦ "Империя мебели", совершил столкновение с автомобилем Opel Vectra, который двигался в правом ряду в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль Honda выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на отбойник и опору ЛЭП. Автомобиль Opel в неуправляемом состоянии выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Мazda E2200, двигавшемся во встречном направлении», – говорится в сообщении.

В результате ДТП водители и пассажиры трех транспортных средств получили травмы.

Как сообщалось ранее, об аварии стало известно от очевидцев ДТП, люди утверждают, что водители устроили гонки в центре Донецка.

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