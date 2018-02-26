У нас тюрем не хватит: Правозащитники об уголовном наказании за коллаборационизм. Новости

Для Украины гораздо целесообразнее провести люстрацию среди людей, которые сотрудничали с оккупационными властями, но не совершали тяжких и военных преступлений. Об этом рассказал руководитель аналитического направления Украинской Хельсинской группы по правам человека Олег Мартыненко.

«Люстрация экономически более выгодна Украине, чем взять всех и привлечь к уголовной ответственности, потому что у нас просто не хватит "посадочных мест" в пенитенциарных учреждениях. Сейчас в Украине в местах заключения находятся около 44 тыс. человек – куда мы будем сажать людей?», – говорит он.

По его словам, должна быть индивидуальная ответственность по каждому из случаев, а не коллективная. «Международные суды вряд ли будут расследовать индивидуальные кейсы, это не их юрисдикция. Гаагский трибунал по Югославии "ел" четверть бюджета ООН и это было очень дорогое мероприятие, поэтому возник Международный уголовный суд, который рассматривает 1-2 эпизода для того, чтобы сказать – да, в этом случае в конфликте или в геноциде виновата та или иная сторона. После этого начинает работать национальная судебная система», – продолжил Мартыненко.

«В любом случае всех тех людей, чьи действия нужно оценить, нужно еще рассмотреть с точки зрения человеческих затрат и временных. По статистике у нас сейчас на каждого следователя в полиции приходится до 200 дел, то представим, что на каждого следователя прибавится еще как минимум дел по 100, какие из них первоочередные – бытовое убийство либо действие чиновника на бывшей оккупированной территории Донецкой, Луганской областей или АР Крым? Украина сейчас к этому не готова», – сказал он.

Эксперт добавил, что тем политикам, которые выступают за уголовное наказание за коллаборационизм, нужно подумать еще и над тем, какими трудовыми ресурсами они заменят уволенных людей на освобожденных территориях Донбасса и Крыма, когда те вернутся под украинскую юрисдикцию. «Откуда мы возьмем ресурсы и насколько длительным будет этот процесс и насколько он себя оправдает. Поэтому финансово выгоднее Украине подумать о том, какие меры другого воздействия мы можем оказать. Люстрация, с моей точки зрения, более оптимальный вариант, хотя он не отменяет уголовное наказание, если будет обнаружен состав преступления», – считает Мартыненко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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