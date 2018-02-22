Трусямбы и шкарпетоны: Как атошник начал супер-трусы шить (Фото). Новости

Regata Club – это детище двух закадычных друзей Александра Матяша и Евгения Алексеева. Под этим премиум-брендом выпускается мужское белье – трусы и носки, которые бизнесмены называют «трусямбы» и «шкарпетоны», шьют в Киеве. Саша отвечает за продажи, Женя – за денежные вопросы и производство. Ребята шутливо зовут себя «трусянными олигархами».

Летом 2015 года Матяш решил пополнить ряды добровольцев, и пойти служить в зону АТО. Бойца добробата «Киевщина» судьба забросила на блокпост возле поселка Новоахтырка в Луганской области. Мужчина и сейчас помнит свой первый день службы, как будто это было вчера. «Июль, неимоверная жара, до 40 градусов в тени, а ты стоишь на дежурстве в полном обмундировании – в бронежилете, каске, куртке и берцах. Но больше всего страданий доставляло белье. Что бы ни надевал – борцовки, плавки, трикотажные семейки, все давило, парило и натирало», – вспоминает Александр.

Он понял, что в Украине не хватает удобных трусов для мужчин, сшитых из качественных материалов. Вот тогда Матяшу и пришла мысль о разработке инновационного белья под собственной торговой маркой. Компаньоном стал лучший друг Евгений Алексеев. «К моей просьбе – сделать трусы, которые не натирают и не забиваются, Женя подошел с инженерной стороны. Он придумал, если сделать диагональный шов, он не будет попадать между "двумя половинками". Позже мы узнали, что на рынке есть похожее решение, но все же отличия имеются», – отметил собеседник.

Летом 2015 года отшили первые экземпляры трусов и отправили на пробу бойцам в роту, в которой служил Александр. «Мои ребята, которые там еще дослуживали, тестировали трусы пару недель. Потом я собрал отзывы, и мы немного откорректировали модель. В частности, расширили штанины книзу и сделали их длиннее, чтобы не заламывались. В общем, трусы им понравились – удобные, надежные, не рвутся, не теряют форму и цвет после стирки», – рассказал предприниматель.

Для изделий была выбрана голландская и турецкая рубашечная ткань – подходящий по параметрам хлопковый материал в Украине попросту не производится. Стартовый капитал атошник взял из загашника – часть денег пошла на регистрацию торговой марки и административные расходы. «У меня были отложены деньги на квартиру – вот их и пустили в производство, отшив трусов на 7 тысяч долларов. Потом спохватились: на нормальную упаковку денег у нас не осталось. Чтобы их собрать, пришлось ждать два месяца», – вспоминает Александр свои первые ошибки на предпринимательском поприще.

Первое время сбыт продукции шел тяжело. Средств на рекламу нет, особого опыта в продажах – тоже. Белье лежало мертвым грузом. Процесс пошел, когда в Facebook была создана страничка Regata Club. В это же время бизнесмены стали участвовать в различных выставках. Первую заработную плату Саша и Женя получили через 11 месяцев после того, как запустили бизнес. Спустя полтора года их бренд узнаваем и все благодаря «сарафанному радио» и социальным сетям.

Одним из первых заказчиков был телеведущий Майкл Щур (он же журналист Роман Винтонив). Он пробежал в них кросс в 26 км. Белье тест прошло: теперь Щур – фанат трусов «made in Матяш&Алексеев». Журналист на своей страничке в соцсети написал хвалебный пост. «Представьте, после публикации было 130 заказов за семь минут!», – восторженно рассказал Александр. Позже Щур стал участником проекта Ассоциации предпринимателей – ветеранов АТО (эта ассоциация помогает возвратившимся с войны людям начать собственное дело), снявшись вместе с Матяшем в проморолике.

Белье Regata Club ориентировано на активных людей в возрасте «28+», ценящих удобство. Ради этого производители отказались от ярлыков и используют термопечать. Каждая пара белья упакована в аккуратную картонную коробку-пирамидку, на которой описаны преимущества продукта и слоган: «Якість в деталях – дрібниць не буває». А еще при покупке клиент получает гарантийный талон на год и 52 стирки, которые можно отмечать галочками в талоне. «За все время работы предприятия было 50 гарантийных случаев на 12 тысяч проданных труханов. Если человек выбрал неправильный размер, могут быть разрывы, ведь наше белье не тянется и большого напряжения может не выдержать. Или же бывает скрытый дефект на ткани, который мы не заметили. Если обращаются, меняем без проблем», – уверил предприниматель.

Сейчас под брендом Regata Club выпускаются трусы в 32 цветовых решениях, а также термоноски, которые выдерживают широкий спектр температур. В планах шить белье для женщин и детей.

О том, как начать свое дело, с какими трудностями придется столкнуться и как избежать ошибок в швейном бизнесе Александр Матяш расскажет жителям Мариуполя, Краматорска и Северодонецка. 1 марта стартует менторская программа поддержки и развития предпринимательства. Проект был инициирован ОО «Центр занятости свободных людей» в партнерстве с ОО «Восток SOS» и Halabuda.

Менторская программа объединит людей, которые недавно начали заниматься предпринимательской деятельностью, для обмена опытом и совместного развития предпринимательства в регионе. А также поможет тем, кто имеет оборудование или товар, но не имеет достаточно знаний, чтобы достичь стабильной прибыли.

Участие в программе – бесплатное, зарегистрироваться и получить больше информации о ней можно на сайте проекта http://czvl.org.ua/mentorship

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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