В «ДНР» и «ЛНР» прибыл российский «гумконвой». Новости

Сегодня, 22 февраля, автомобили 74-го «гуманитарного конвоя» въехали со стороны России на неподконтрольную часть Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Как утверждают в МЧС РФ, автомобили перевозят «более 430 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов и медицинского имущества».
Информацию о «гумконвое» подтверждают и в «республиках».
В «ДНР» заявляют, что «гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации прибыл в Донецк. Разгрузка сейчас идет на двух складах в Донецке».
В «ЛНР» сообщают, что «автомобили очередного, 74-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в Луганск. 16 автомобилей доставили более 144,8 тонн гуманитарного груза, в том числе – 42,55 тонн (5682 единиц) продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до года, 102,3 тонны (12 742 единиц) продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет».
В Госпогранслужбе на момент подготовки материала информация о «гуманитарном конвое» не была обнародована.
Напомним, 73-й «гуманитарный конвой» из России прибыл в «ДНР» и «ЛНР» 25 января.
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