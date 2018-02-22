Эмиль Фисталь рассказал о работе Института неотложной хирургии им. Гусака в Донецке. Новости

С началом боевых действий из неподконтрольного Донецка уехало много специалистов в сфере медицины и ряд направлений остались без необходимых кадров. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов рассказал директор Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака (ранее – ОЦКБ), профессор Эмиль Фисталь.

«Уехало в основном руководство, наобещали всяких благ, обещали работу в больницах. У нас институт академический, наш директор уехал, за ним потянулись заместители и у нас оголилась тогда кардиохирургическая служба – это очень серьезно. И другие отделения – отоларингология…», – вспоминает он.

По его словам, когда на Донбассе начались боевые действия у него были предложения выехать из Донецка и устроиться на работу на подконтрольной Украине территории.

«Когда началась война, мне предлагали два серьезных места. Я поехал в Киев, еще тогда мы ездили – 2015 год. Я вернулся, а здесь – обстрел, а здесь фосфорные снаряды. Меня это настолько удручило, я решил – я никуда не поеду… Я в этой больнице проработал 52 года, как бросить? Я вернулся на свое место, а потом уже мне предложили быть директором», – говорит Фисталь.

Хирург отметил, что в Донецке пришлось восполнять нехватку кадров. «Мы смогли почти вернуться к тому, что было там, откуда уехали из отделений. У нас медуниверситет функционировал, и 2015-м, и в 2016 годах вновь поступивших студентов было около тысячи... Мы уже получили наших выпускников, которые у нас работают», – рассказал он.

«У нас в институте, имеется 21 отделение, 7 клинических отделов, 1 отдел экспериментальный и трудятся люди достойные, молодые ребята. Они сейчас работают на полную силу. Самое тяжелое, что мы восстановили из утраты – это отделение кардиохирургии: и взрослая, и детская», – продолжил Фисталь.

Он добавил, что в Институте неотложной и восстановительной хирургии имени им. В.К. Гусака в Донецке многое сохранили за годы боевых действий. «У нас несколько таких центров, где фактически мы подходим к тем показателям, которые были до войны – по количеству операций, пролеченных больных, по технологиям, которые у нас были. У нас лаборатория клеточно-тканевого культивирования – уникальная на всю восточную Европу. Мы сохранили ее потенциал. У нас великолепный сосудистый центр, об ожоговом вы все знаете – к нам привозили отовсюду больных, даже из Китая», – рассказал доктор.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»