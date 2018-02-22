В ОБСЕ рассказали о раненом на Донетчине мужчине. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ уточнили информацию о ранении мирного жителя в неподконтрольном украинским властям н.п. Спартак (Донецкая обл.). Об обстоятельствах, при которых мужчина получил ранение, сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 21 февраля.

«15 февраля мужчина (50 лет) сообщил наблюдателям, что 12 февраля он получил пулевое ранение левой ноги, когда находился в н. п. Спартак (неподконтрольный правительству, 9 км к северу от Донецка). С его слов, он шел в Спартаке по ул. Советской, когда почувствовал боль в левом бедре, а на земле увидел пулю. Он рассказал, что живет в Киевском районе Донецка (неподконтрольный правительству, 5 км к северу от центра города), но в тот день находился в Спартаке, где у него есть собственность. Наблюдатели видели на левом бедре мужчины рану круглой формы. 20 февраля медработники больницы в Донецке сообщили СММ о том, что 14 февраля к ним поступил этот мужчина с пулевым ранением левой ноги», – сказано в отчете.