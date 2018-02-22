Ситуация в пунктах пропуска утром 22 февраля. Новости

Сегодня утром, 22 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 9110 человек и 965 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 10005 человек и 1750 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 7785 человек и 1400 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» -4780 человек и 1005 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 9085 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 40/100;
- КПВВ «Марьинка» – 50/80;
- КПВВ «Новотроицкое» – 50/20;
- КПВВ «Гнутово» – 150/130.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- «Dgordg»: «7:17. Льготная очередь в Бахмут – около 80-ти».
КПВВ «Марьинка»:
- Ирина: «8:47. На "Каргилле" в сторону Украины машин много, стоят в два ряда, очередь заканчивается на мосту. Пускают очень плохо».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Олег: «7:21. Очередь в Еленовке в сторону Мариуполя от остановки»;
- Оксана: «9:11. В сторону Мариуполя очередь до церкви».
КПВВ «Гнутово»:
- Игорь: «9:21. Пищевик: в сторону Донецка 10 машин».
О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.
По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:
- в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;
- в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидал 21 легковой автомобиль и 1 автобус. Въезда ожидали 15 транспортных средств;
- в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 30 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
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