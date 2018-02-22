Ситуация в пунктах пропуска утром 22 февраля. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 22 февраля

ДН

22.02.18 09:49dnews.dn.uaНовости

Фото: 112.ua

Сегодня утром, 22 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 21 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 9110 человек и 965 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 10005 человек и 1750 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7785 человек и 1400 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» -4780 человек и 1005 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 9085 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 40/100;
  • КПВВ «Марьинка» – 50/80;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 50/20;
  • КПВВ «Гнутово» – 150/130.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

  • «Dgordg»: «7:17. Льготная очередь в Бахмут – около 80-ти».

КПВВ «Марьинка»:

  • Ирина: «8:47. На "Каргилле" в сторону Украины машин много, стоят в два ряда, очередь заканчивается на мосту. Пускают очень плохо».

КПВВ «Новотроицкое»:

  • Олег: «7:21. Очередь в Еленовке в сторону Мариуполя от остановки»;
  • Оксана: «9:11. В сторону Мариуполя очередь до церкви».

КПВВ «Гнутово»:

  • Игорь: «9:21. Пищевик: в сторону Донецка 10 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

  • в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;
  • в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидал 21 легковой автомобиль и 1 автобус. Въезда ожидали 15 транспортных средств;
  • в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 30 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.
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