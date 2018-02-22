Закон о реинтеграции Донбасса проводит многие параллели, – Гримчак. Новости

Подписанный закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» проводит многие параллели, но главное – устанавливает дату начала российской агрессии. Об этом в эфире «5 канала» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

«Символично, что президент подписал закон именно 20 февраля – в день начала российской агрессии. Это стратегического направления закон. Он проводит многие параллели. Он отсылает к дате начала агрессии, он "говорит привет" нашим "особым патриотам"», – говорит он.

По его словам, закон о реинтеграции Донбасса устанавливает единую дату российской агрессии в Украине. «Нет каких-то других дат начала агрессии или начала оккупации. У нас есть одна агрессия одной страны под названием Российская Федерация, и оккупация, которая началась с 20 февраля 2014 года, сначала в Крыму, потом – на Донбассе. Это одна и та же агрессия, нет там разницы, она есть, но это не разница в дате», – заявил Гримчак

Он добавил: «Мы заведем на территорию ОРДЛО* миротворческую миссию ООН, которая будет из нейтральных стран, и на сегодняшний день этот закон почти автоматически отрезает Российскую Федерацию [от участия в миротворческой миссии]».

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: