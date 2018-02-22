В Константиновке двое детей отравились угарным газом. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) ночью угарным газом отравились двое детей. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«22 февраля в 1:05 на телефон Службы спасения "101" поступила информация об отравлении двух детей угарным газом в г. Константиновка Донецкой области по ул. Тагильская. Пострадавшие 2008 и 2015 годов рождения в состоянии средней тяжести, были госпитализированы в терапевтическое отделение Центральной районной больницы Константиновки с диагнозом – отравление угарным газом», – говорится в сообщении.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.