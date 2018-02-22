Сводка из зоны АТО за 21 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 20 обстрелов украинских позиций, 3 украинских военнослужащих были ранены, 1 – получил боевую травму. 1 украинский военный погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник применил артиллерию калибром 122 мм, минометы различных калибров и вооружение БМП по опорным пунктам вблизи Троицкого. Из минометов калибром 82 мм противник вел огонь у Крымского, Новоалександровки и Катериновки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреливали силы АТО у Луганского, Железного и Новолуганского, а у Майорска силы АТО обстреляны из зенитной установки. Из стрелкового оружия НВФ вели обстрел неподалеку Зайцево.

На донецком направлении противник из минометов калибрами 120 и 82 мм и гранатометов вел огонь у Водяного и Лебединского. Из стрелкового оружия НВФ обстреливали позиции сил АТО в районе Авдеевки.

В «ДНР» сообщают, что «за прошедшие сутки ВС Украины 9 раз нарушили режим прекращения огня. Применялись танки, минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 163 единицы. Под огонь попали районы 6-ти населенных пунктов, в том числе поселки Трудовские на западе Донецка, Лозовое вблизи Ясиноватой, Михайловка на севере Горловки, а также села Ленинское и Саханка».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 5 раз обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, сел Лозовое, Веселогоровка, Калиновка и Долгое, где ранения получила мирная жительница. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и вооружения БМП».