В Мариуполе горела многоэтажка (Фото). Новости

В Мариуполе накануне вечером произошел пожар в одном из многоэтажных домов, расположенных на ул. Шевченко. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«По прибытию к месту вызова было установлено, что пожар происходит внутри квартиры на 7 этаже 9 этажного жилого дома. Во время разведки пожара на лестничной клетке спасатели обнаружили мужчину 1969 года рождения, который был госпитализирован в терапевтическое отделение областной больницы интенсивного лечения с диагнозом – отравление продуктами горения», – говорится в сообщении.

Пожар окончательно ликвидировали в 21:06, причина возгорания устанавливается.

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