National Geographic покажет документальный фильм о сбитом над Донбассом Boeing. Новости

Американский телеканал National Geographic в ближайшее время покажет документальный фильм о катастрофе самолета МН17, который был сбит на востоке Украины. Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на нидерландскую газету «De Telegraaf».

Это первый эпизод документального сериала «Расследование авиакатастроф» (Air Crash Investigation).

Создатели фильма имели возможность пообщаться с представителями Совета безопасности Нидерландов, которые занимаются расследованием катастрофы. Издание отмечает, что фильм освещает проблемы, с которыми столкнулись следователи при расследовании катастрофы, однако он не ответит на вопрос, кто виноват.

Показ фильма состоится в воскресенье, 4 марта.

Напомним, подозреваемых в нападении на рейс МН17 «Малайзийских авиалиний» будут судить в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Согласно отчету Международной следственной группы, представленному 28 сентября, малайзийский Боинг–777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитного комплекса «Бук». У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Как сообщалось, родственники жертв катастрофы Боинг–777 рейса MH17 и представители Международной следственной группы просят откликнуться очевидцев или людей, обладающих какой-либо информацией о случившемся.

30 января сообщалось, что родственники жертв МH17 выиграли суд против Гиркина. Суд установил суммарную компенсацию родственникам жертв трагедии в размере 400 млн долл. – по 20 млн долл. каждому. Сам Гиркин в суд не явился.

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