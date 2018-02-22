В «ЛНР» осколочное ранение получила мирная жительница. Новости

В селе Долгое (Славяносербский р-н, неподконтрольная часть Луганской обл.), была ранена еще одна мирная жительница. Об этом 21 февраля сообщили местные интернет-ресурсы.

«В результате обстрела из БМП-2 по населенному пункту Долгое в 18:40 вновь имеются разрушения и пострадавшие среди гражданского населения. По предварительной информации, осколочное ранение плеча получила женщина 1964 года рождения», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мирная жительница села Долгое 1980 года рождения получила ранения в результате обстрела.

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