Жебривский рассказал, сколько квартир получат дети-сироты в 2018 году. Новости

В Донецкой области 4841 ребенок-сирота, в это же число входят и дети, лишенные родительской опеки. Из них 2718 не имеют жилья. Об этом сегодня, 22 февраля, на своей странице в Facebook рассказал председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, Донетчина стала лидером в Украине по количеству жилья, предоставленного детям-сиротам: 185 квартир и домов получили сироты в 2017 году.

«В том числе: за 26 млн 962 тыс. грн, выделенных из областного и местного бюджетов, были приобретены 92 квартиры и 5 домов; за 13 млн 26 тыс. грн субвенции из государственного бюджета приобрели 40 единиц социального жилья; 33 единицы благоустроенного и 15 единиц социального жилья предоставили органы местного самоуправления», – рассказал Жебривский.

«По программе обеспечения жильем детей-сирот в 2018 году сироты получат 235 единиц жилья, в 2019 году – 245 и в 2020 году – не менее 250», – добавил он.

Напомним, Жебривский рассказал, сколько купили квартир детям-сиротам в 2017 году на Донетчине.

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