Гримчак назвал три сценария возвращения Донбасса, два из них – хорватские. Новости

Для возвращения неподконтрольного Донбасса в Украине рассматриваются три возможных сценария развития событий. Об этом в эфире «5 канала» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

«Сейчас есть три варианта развития событий. Первый – это военный путь. Мы, как нормальное государство, где-то в Генеральном штабе планируем карты – где, кто, куда и с какими силами. При этом мы рассчитываем и когда наши пойдут вперед, и когда с той стороны идут – это нормальная работа Генштаба планировать возможное развитие событий в наилучшем или наихудшем вариантах», – говорит он.

По его словам, при военном сценарии Донбасс украинские военные могут взять под контроль за две недели. «Вопрос только в одном – какими силами ударит Российская Федерация, навстречу, сбоку – не принципиально. Я думаю, что такой вариант разрабатывается», – продолжил Гримчак.

Замминистра МинВОТ отмечает, что в Украине не исключен хорватский сценарий на Донбассе, в том или ином виде. «Было два хорватских сценария. Первый – Сербская Краина, где стояли войска ООН, но Милошевич дал гарантии, что его армия не выйдет с казарм и не будет вмешиваться в то, что там будет, поэтому хорватская армия на протяжении 3-х дней разгромила армию Сербской Краины, достаточно быстро все это закончилось. Если рассматривать такой сценарий, мы должны благодаря нашим международным партнерам получить гарантии РФ, что она не будет наступать на встречу нашим войскам», – рассказал он.

Третий вариант, по мнению, замминистра МинВОТ, который может быть применен для возвращения Донбасса, – это пример Восточной Славонии. «Это хорватский регион, который контролировался сербами, куда зашла миротворческая миссия ООН, была создана международная временная администрация, которая сделала фактически тоже самое, что мы хотим сделать у нас – разоружить боевиков, и территория вернулась под контроль. Это тот вариант, который на сегодняшний день более реалистичен», – считает Гримчак.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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