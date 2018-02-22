Играли в гонки: На мосту в Донецке произошло ДТП (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Авария, в которой серьезно пострадали как минимум 3 авто, произошла 21 февраля на мосту по пр. Богдана Хмельницкого.

Очевидцы отмечают масштабность аварии и то, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителями:

Денис: «"Сивик" вообще по встречке ехал, играли в гонки с "Опелем Вектрой", чуть меня не сшибли с дороги»;

Виктория: «Ничего себе авария!».

Также дончане отмечают, что это не первая авария на мосту. «Этот мост – как аномальная зона», – пишет Владимир.

О пострадавших на данный момент ничего не известно, однако на месте ДТП работали медики «скорой помощи»:

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