Играли в гонки: На мосту в Донецке произошло ДТП (Фото). Новости

Играли в гонки: На мосту в Донецке произошло ДТП (Фото)

22.02.18 12:59dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Авария, в которой серьезно пострадали как минимум 3 авто, произошла 21 февраля на мосту по пр. Богдана Хмельницкого. 

Очевидцы отмечают масштабность аварии и то, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителями:

  • Денис: «"Сивик" вообще по встречке ехал, играли в гонки с "Опелем Вектрой", чуть меня не сшибли с дороги»;
  • Виктория: «Ничего себе авария!».

Также дончане отмечают, что это не первая авария на мосту. «Этот мост – как аномальная зона», – пишет Владимир.

О пострадавших на данный момент ничего не известно, однако на месте ДТП работали медики «скорой помощи»:

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