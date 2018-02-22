Операцию Объединенных сил возглавит военное руководство, – Муженко. Новости

Продолжается изменение формата антитеррористической операции (АТО) на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью «Радио Свобода».

«Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины, систематизирует задействование ВСУ для выполнения задач тех, которые они выполняли в АТО, и изменение формата основной операции. Будет завершена АТО, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Это предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей», – отметил Муженко.

По его словам, это позволит систематизировать задействование подразделений ВСУ и подразделений и сил других составляющих сектора безопасности, «более эффективно и в рамках правового поля применять ВСУ».

Отвечая на вопрос корреспондента о том, кто возглавит штаб Объединенных сил, начальник Генерального штаба ВСУ сообщил, что это будет «человек с боевым опытом».

«У нас есть соответствующие кандидатуры. Они требуют определенной процедуры согласования. И после этого в кратчайшие сроки они будут предоставлены президенту Украины для утверждения такой кандидатуры. Это будет человек, имеющий боевой опыт и достаточно навыков, знаний и опыта для того, чтобы выполнять такие задачи», – сказал Муженко.

Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе.

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