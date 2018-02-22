Мы не хотим потерь: Гримчак о военном сценарии освобождения Донецка. Новости

Военный сценарий возвращения Донбасса не исключен, но приведет к значительным потерям среди гражданского населения и станет испытанием для украинской армии. Об этом в эфире «5 канала» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.
«Мы не хотим потерь ни среди наших войск, которые будут заходить туда, ни среди гражданского населения, которое проживает там. Нужно понимать, что Донецк – это мегаполис, это очень большой город, там огромное число людей даже после того, как многие оттуда выехали», – говорит он.
По его словам, бои в густонаселенных городах, в Донецке и соседних – Макеевке, Харцызске, Горловке, приведут к значительным жертвам. «Бои в населенном пункте – это серьезное испытание не только для Вооруженных Сил, но и для людей. Я считаю, что это не лучший вариант развития событий. Миротворческая миссия, возможно, не так быстро, но даст возможность вывести российские войска, потому что это первое условие», – продолжает Гримчак.
Он добавил: «Второе условие – вывести российских наемников, третье условие – разоружение боевиков».
Как сообщалось ранее, по словам Юрия Гримчака, в Украине для возвращения неподконтрольного Донбасса рассматриваются три возможных сценария развития событий, два из них – хорватские.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Гримчак назвал три сценария возвращения Донбасса, два из них – хорватские
- Не исключая «большую войну»: Пять сценариев от России по Донбассу
- Украинская неопределенность: Почему конфликт на Донбассе идет к заморозке
- Ни войны, ни мира: Прогноз экспертов по Донбассу на 2018 год
- Миротворцы получат доступ к границе: В России напомнили свои условия по Донбассу
- Война на Донбассе: четыре международные модели урегулирования конфликта
- «Хорватский сценарий» для Донбасса: Это и пример, как делать не надо
- Деоккупация по–хорватски. Советы для Украины
- «Хорватский сценарий» для Донбасса. Опыт для Украины
- Чему может научиться Украина на опыте разделенной Германии
- Килимник, Тарута, Пинчук, Янукович, Артеменко. «Мирные планы» для Донбасса
- План урегулирования ситуации на Донбассе. Версия Таруты
- Украине не выгодно иметь в составе пророссийский анклав на Донбассе, – политолог
- Тука: Прямые переговоры как с Приднестровьем – это ошибка
- Айвазовская назвала три варианта Украины в решении конфликта на Донбассе
- Возвращение Донбасса: Сделает ли Путин подарок Порошенко перед выборами?
Комментарии