Мы не хотим потерь: Гримчак о военном сценарии освобождения Донецка. Новости

Военный сценарий возвращения Донбасса не исключен, но приведет к значительным потерям среди гражданского населения и станет испытанием для украинской армии. Об этом в эфире «5 канала» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

«Мы не хотим потерь ни среди наших войск, которые будут заходить туда, ни среди гражданского населения, которое проживает там. Нужно понимать, что Донецк – это мегаполис, это очень большой город, там огромное число людей даже после того, как многие оттуда выехали», – говорит он.

По его словам, бои в густонаселенных городах, в Донецке и соседних – Макеевке, Харцызске, Горловке, приведут к значительным жертвам. «Бои в населенном пункте – это серьезное испытание не только для Вооруженных Сил, но и для людей. Я считаю, что это не лучший вариант развития событий. Миротворческая миссия, возможно, не так быстро, но даст возможность вывести российские войска, потому что это первое условие», – продолжает Гримчак.

Он добавил: «Второе условие – вывести российских наемников, третье условие – разоружение боевиков».

Как сообщалось ранее, по словам Юрия Гримчака, в Украине для возвращения неподконтрольного Донбасса рассматриваются три возможных сценария развития событий, два из них – хорватские.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

Читайте также: