Программа «Адресная помощь»: как получить помощь на лечение. Новости

«Будущее – в настоящем... Нет завтра. День спасения человека – сегодня», – писал Дейл Карнеги. Именно таким принципом руководствуются в Гуманитарном штабе Рината Ахметова. Особенно если речь идет о спасении жизни детей. Благодаря программе «Адресная помощь» за три с половиной года Штаб помог в лечении более 5 тыс. ребят. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба.

Зачастую помощь необходимо оказывать без промедления. Как в случае с двухмесячным Ромой Балбековым, который родился с отеком мозга. Лишь после того, как Гуманитарный штаб вовремя предоставил все необходимые лекарства, малыш пошел на поправку.

Рома появился на свет недоношенным. Под присмотром мариупольских медиков на грани жизни и смерти он провел месяц. Малыш неделю не мог кушать, питание поступало через капельницы.

Мальчик нуждался в дорогих лекарствах. Его семья – переселенцы из Донецка. Ольга Балбекова – мать-одиночка. Помимо Ромы у нее еще четверо детей. Купить медикаменты женщина просто не могла. Лишь после того, как Ольга обратилась в Гуманитарный штаб Рината Ахметова, сын получил жизненно важное лечение.

«Ребенок родился в тяжелом состоянии, реагировать нужно было немедленно. Штаб предоставил все необходимые препараты. Благодаря этому и стараниям медиков жизнь ребенка удалось спасти. Сейчас состояние мальчика стабилизировалось, отек спал. Он находится в удовлетворительном состоянии», – говорит руководитель направления «Адресная помощь» Гуманитарного штаба Рината Ахметова Ирина Темерко.

За три года работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова адресную помощь получили более 50 тыс. человек. Из них на лечение – более 10 тыс. человек, половина из которых дети.

Как получить помощь?

Адресную медицинскую помощь могут получить жители Донецкой и Луганской областей.

Адресная медицинская помощь предоставляется тяжелобольным детям и семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Подробную информацию можно получить по ссылке: http://www.fdu.org.ua/get_help.

Чтобы получить помощь, необходимо:

Позвонить на горячую линию 0-800-509-001 и оставить заявку. Ответить на звонок сотрудника Штаба – уточнить, какие нужны документы. Подготовить необходимый пакет документов. Иметь возможность приехать на обследования/операцию.

Обратите внимание! Помощь оказывается только при наличии медицинской справки.