Как уже достало это королевство: В Луганске снова нет связи. Новости

В неподконтрольных Луганске и Алчевске снова пропала мобильная связь украинского мобильного оператора Vodafone (на неподконтрольных территориях – МТС). Об этом сегодня, 22 февраля, сообщают местные жители в соцсетях.

По информации луганчан, связь пропала сегодня утром.

Информацию об отсутсвии сигнала МТС подтверждают десятки жителей Луганска из различных районов:

Жорж: «Шо, опять?»;

Валерий: «Центр – пилик-пилик... Бобик снова сдох..»;

Василий: «Сеть есть, а связи нет»;

Алина: «Южный – пропал»;

Николай: «Центр – нет…»;

Марина: «Восток – нет связи»;

Валерий: «Лишь бы интернетик был».

Местный мобильный оператор «Лугаком» также недоступен:

Анна К.: «"Лугаком" тоже не работает»;

Анна П.: «У меня и МТС, и "Лугаком" пропал».

Впрочем, есть люди, которым удалось дозвониться. «"Лугаком" перегружен, дозвониться можно», – уточняет, в частности, Юля.

В Алчевске также жалуются на отсутствие связи. «В Алчевске тоже связь лежит», – подтверждает местная жительница Анастасия.

Причины пока неизвестны, однако жители предполагают, что связь «глушат» намеренно:

Евгений: «Интересно, можно связать начавшуюся активную канонаду с отсутствием моб. связи? Хорошо, что инет пока не вырубили… Я думаю, что связь глушится»;

Мирослав: «Зачем панику разводить? Конечно, глушится, через пару часов заработает все»;

Александр: «Не удивлюсь, если сами ополчены глушат МТС... Только они забыли, что если убрать МТС, то их связь лугакомовская ляжет».

Не все луганчане согласны с таким предположением. «Разные причины могут быть. Вряд ли из-за боев. Там, где чинили, их вроде не было», – пишет Anonymous.

В одной из луганских групп в соцсети акцентируют на том, что такое положение дел уже порядком достало:

Большинство, естественно, негативно оценивают ситуацию с мобильной связью в «ЛНР»:

Максим: «Каменный век в ЛНР»;

Alex: «Покупайте рации, и не парьтесь»;

Александр: «Как уже достало это королевство».

Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина». В «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января.