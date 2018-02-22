Как уже достало это королевство: В Луганске снова нет связи. Новости

В неподконтрольных Луганске и Алчевске снова пропала мобильная связь украинского мобильного оператора Vodafone (на неподконтрольных территориях – МТС). Об этом сегодня, 22 февраля, сообщают местные жители в соцсетях.
По информации луганчан, связь пропала сегодня утром.
Информацию об отсутсвии сигнала МТС подтверждают десятки жителей Луганска из различных районов:
- Жорж: «Шо, опять?»;
- Валерий: «Центр – пилик-пилик... Бобик снова сдох..»;
- Василий: «Сеть есть, а связи нет»;
- Алина: «Южный – пропал»;
- Николай: «Центр – нет…»;
- Марина: «Восток – нет связи»;
- Валерий: «Лишь бы интернетик был».
Местный мобильный оператор «Лугаком» также недоступен:
- Анна К.: «"Лугаком" тоже не работает»;
- Анна П.: «У меня и МТС, и "Лугаком" пропал».
Впрочем, есть люди, которым удалось дозвониться. «"Лугаком" перегружен, дозвониться можно», – уточняет, в частности, Юля.
В Алчевске также жалуются на отсутствие связи. «В Алчевске тоже связь лежит», – подтверждает местная жительница Анастасия.
Причины пока неизвестны, однако жители предполагают, что связь «глушат» намеренно:
- Евгений: «Интересно, можно связать начавшуюся активную канонаду с отсутствием моб. связи? Хорошо, что инет пока не вырубили… Я думаю, что связь глушится»;
- Мирослав: «Зачем панику разводить? Конечно, глушится, через пару часов заработает все»;
- Александр: «Не удивлюсь, если сами ополчены глушат МТС... Только они забыли, что если убрать МТС, то их связь лугакомовская ляжет».
Не все луганчане согласны с таким предположением. «Разные причины могут быть. Вряд ли из-за боев. Там, где чинили, их вроде не было», – пишет Anonymous.
В одной из луганских групп в соцсети акцентируют на том, что такое положение дел уже порядком достало:
Большинство, естественно, негативно оценивают ситуацию с мобильной связью в «ЛНР»:
- Максим: «Каменный век в ЛНР»;
- Alex: «Покупайте рации, и не парьтесь»;
- Александр: «Как уже достало это королевство».
Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь «Vodafone Украина». В «ЛНР» связь полностью восстановили 19 января.
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