Высокий уровень безнаказанности: 20 человек освобождены из тайных тюрем СБУ. Новости

Высокий уровень безнаказанности: 20 человек освобождены из тайных тюрем СБУ

ДН

22.02.18 12:08dnews.dn.uaНовости

Оксана Покальчук (на фото слева)

После доклада правозащитников из тайных тюрем Службы безопасности Украины были освобождены 20 незаконно удерживаемых человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 февраля, в ходе презентации годового доклада Amnesty International «Состояние прав человека в мире в 2017-2018 годах» рассказала директор организации Оксана Покальчук.

«В середине 2016 года у нас вышло исследование "Тебя не существует", в котором мы говорили о практике тайных тюрем, которые практикуют, как Служба безопасности Украины, так и так называемые "ЛНР/ДНР". В результате нашей работы по этому исследованию 20 человек были освобождены из тайных тюрем СБУ», – говорит она.

По ее словам, освобожденные люди пытались добиться справедливости о своем незаконном удержании в судах. «Мы получили несколько обращений и заявлений от пострадавших о том, чтобы эту ситуацию расследовали на должном уровне. Прошло больше года, как мы начали этот процесс и до сих пор никаких подвижек в делах нет. На данный момент наших заявителей, людей, которые сидели в тайной тюрьме СБУ, не хотят признавать жертвами, пострадавшими. Они до сих пор находятся в статусе свидетелей», – продолжает Покальчук.

Она добавила, что сейчас адвокаты работают над тем, чтобы людей, которых выкрали и удерживали в тайных тюрьмах от нескольких месяцев до 2-х лет, признали пострадавшими и они могли бы защищать свои права в судах: «Это показывает высокий уровень безнаказанности».

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