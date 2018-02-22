Никто не забыл: Правозащитники напомнили, что следят за «ДНР» и «ЛНР». Новости

Международные правозащитные организации, несмотря на запрет доступа на неподконтрольную Украине территорию Донбасса, будут продолжать наблюдать за ситуацией с правами человека в «ДНР» и «ЛНР». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 февраля, в ходе презентации годового доклада Amnesty International «Состояние прав человека в мире в 2017-2018 годах» рассказала директор организации Оксана Покальчук.

«У нас была возможность, когда мы делали исследование в 2016 году, попасть на территорию так называемой "ДНР" и собрать информацию, которая вышла в отчете, но ни тогда, ни после нас не допустили к местам удержания. Ситуация очень плохая», – говорит она.

По ее словам, правозащитные организации должны больше уделять внимания нарушениям прав человека на неподконтрольном Донбассе. «Я напомню: так называемый "верховный суд ДНР" в 2017 году вынес "решение" о применении смертной казни. Это недопустимое нарушение прав человека, и меня удивляет, что об этом так мало говорят», – сказала Покальчук.

«Мы будем продолжать пытаться получить доступ к неподконтрольным территориям, чтобы следить за ситуацией с правами человека там, и призываем другие организации продолжать это делать. Сами попытки это делать показывают "ДНР" и "ЛНР", их так называемым "правительствам", что никто не забыл о том, что "там" происходит, мы следим и нам важно, что происходит с правами человека "там"», – добавила эксперт.

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