Конфликт на Донбассе остается наиболее важной проблемой для украинцев (Инфографика). Новости

Наиболее важной проблемой для страны украинцы считают военный конфликт на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные опроса «Украина: настроения и ожидания», проведенного социологической группой «Рейтинг».

«Наиболее важной проблемой для страны опрошенные считают военный конфликт на Востоке Украины (75%). Почти половина так говорит о взяточничестве и коррупции во власти. 28% считают наиболее важной проблемой государства безработицу, по 19% – так говорят о повышении цен на товары и низкий уровень зарплат или пенсий, 17% – о социальном расслоении, разрыве между бедными и богатыми, по 15% – о повышении тарифов на коммунальные услуги и недостаточный уровень социальной защиты, по 12% – о росте преступности и невозможности получить качественное медицинское обслуживание, 8% – о неблагоприятных условиях для развития малого и среднего бизнеса, только 6% – о недостатке свободы и демократии, 4% – о невозможности получить качественное образование», – отмечают авторы опроса.

Также отмечается, что большинство украинцев выступают за мирные инициативы по Донбассу.

«Среди путей решения проблемы Донбасса большинство поддерживают мирные инициативы по урегулированию ситуации, в том числе 32% опрошенных за прекращение военных действий на Донбассе и признание этих территорий временно оккупированными, 21% – за предоставление этим территориям федеративного статуса в составе Украины. Кроме того, 8% поддерживают отделение этих территорий от Украины, а почти каждый пятый (18%) не определились по этому вопросу. В свою очередь 21% считают, что необходимо продолжать военные действия до полного восстановления украинской власти на оккупированных территориях. Больше всего их на Западе и Центре страны. Вместе с тем следует отметить, что несмотря на это, в этих регионах также преобладают мирные инициативы решения проблемы Донбасса», – констатируют авторы опроса.

На личностном уровне важнейшими проблемами респонденты считают низкий уровень зарплат и пенсий (52%), повышение цен на основные товары, инфляцию (51%), повышение тарифов на коммунальные услуги (50%). Каждый пятый говорит как о личных проблемах о военном конфликте на Донбассе, невозможности получить качественное медицинское обслуживание, безработице. По 14-15% считают своими проблемами недостаточный уровень социальной защиты, взяточничество и коррупцию, 11% считают проблемой социальное расслоение. Другие проблемы лично волнуют меньше 8% опрошенных.

Инфографика: социологическая группа «Рейтинг»

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года. Его участниками стали 30 тыс. жителей Украины в возрасте от 18 лет. В каждой области методом формализованного личного интервью было опрошено 1200 человек. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 0,6% для Украины и не более 2,8% для конкретной области.