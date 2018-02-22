Основы Объединенного штаба по Донбассу уже есть, – военный эксперт. Новости

Объединенный штаб по Донбассу в рамках изменения формата антитеррористической операции может быть сформирован в кратчайшие сроки. Об этом сегодня, 22 февраля, в эфире телеканала «Прямой» рассказал военный эксперт Олег Жданов
«Здесь уже никто конкурсов проводить не будет, здесь чистая прерогатива президента в назначении всех должностных лиц. Оперативный Объединенный штаб когда-то был в составе Генерального штаба, поэтому восстановить его и укомплектовать офицерами не представляет большой трудности», – говорит он.
По его мнению, Объединенный штаб при желании президента Украины может быть сформирован достаточно быстро. «Это все может произойти буквально в течение одного месяца. Единственное – должны пройти несколько этапов совещаний силовых ведомств, которые должны четко определить воинские части и подразделения, которые будут находиться в зоне АТО, и передать их в подчинение этого Объединенного оперативного штаба. Это самая сложная процедура, потому что межведомственное взаимодействие всегда у нас хромало», – рассказал Жданов.
Как сообщалось ранее, 18 января в Верховной Раде Украины принят закон №7163, согласно которому неподконтрольные территории Донбасса признаны оккупированными, Россия – оккупантом. 20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» и объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе. В настоящее время в Украине продолжается изменение формата АТО на операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Читайте также:
- Операцию Объединенных сил возглавит военное руководство, – Муженко
- Юристы увидели угрозу правам мирных граждан в Законе о реинтеграции Донбасса
- Сверхсрочно: Порошенко торопит военных создать оперативный штаб на Донбассе
- В «Л-ДНР» из-за закона о реинтеграции Донбасса заговорили о геноциде
- В России прокомментировали подписание закона о реинтеграции Донбасса
- После завершения АТО на Донбассе будет назначен новый командующий
- АТО на Донбассе официально завершена
- Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
- Закон о реинтеграции Донбасса проводит многие параллели, – Гримчак
Комментарии